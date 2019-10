Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 11, 12 et 13 octobre 2019

A ne pas rater ce weekend des 11, 12 et 13 octobre, les adieux du cirque Plume, Cosplay, Asie et jeux vidéo à Bordeaux, Lire en poche à Gradignan, Touré Kunda à Saint-Denis de Pile, Pyramides et Trompette à l’Arkea et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Le cirque Plume tire sa révérence, la 15ème édition du festival Lire en poche à Gradignan, parfum d’Afrique à l’Accordeur, Matt Pokora et Ibrahim Maalouf à l’Arkea et la 3ème édition de la nuit des bibliothèques. On y va ?

Le cirque Plume au Pin Galant de Mérignac

Le Cirque Plume revient au Pin Galant pour partager ce qui sera son spectacle d’adieu : la « Dernière saison ». Depuis plus de trente ans, Bernard Kudlak et sa troupe font descendre des forêts du Jura leurs mondes et leurs merveilles, des monstres et des anges, de la poésie, un esprit bohème, des paradis perdus. Pionnier du nouveau cirque, Plume mêle poésie visuelle, théâtre, chant, acrobatie, jonglerie, numéros de clown et musique en live dirigée par Benoit Schick dont la voix rappelle celle de Tom Waits. A voir, vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 16h00 et jusqu'au 24 octobre.

Festival Animasia au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac.

Déjà 15 ans que le festival Animasia vous propose de vivre deux jours autour de la pop culture et de la culture asiatique. Invités, conférences, arts martiaux, mangas, jeux vidéo indépendants, concours de cosplay, concerts et animations. Poussez les portes de cette 15ème édition et bienvenue dans l’effervescence de la Chine ! Tambours chinois, carpes en papier, calligraphie, origami et le célèbre Matsuri (kermesse japonaise) vous attendent dans le village traditionnel pour commencer votre voyage au cœur de l’Asie ! La scène « Hakki » vous proposera également des démonstrations culinaires, ou encore de la flûte en bambou. Parmi les invités cette année, Jean-Pierre Dionnet, scénariste au journal "Pilote" en 1970, il lance avec Moebius et Druillet le journal « Métal Hurlant » en 1975, et sera ensuite parmi les fondateurs des émissions cultes "Les enfants du Rock", "Sex Machine", et plus tard sur Canal + de « Cinéma de quartier », dans lequel il programme de nombreux films asiatiques.

Animasia à Bordeaux les 12 & 13/10

Festival Lire en poche à Gradignan

Le festival entièrement dédié au livre de poche est de retour ce weekend à Gradignan, les 11, 12 et 13 octobre avec pour thème : « Cultiver sa liberté ». Une quinzième édition de "Lire en poche" parrainée par l’académicien Jean-Christophe Rufin. Avec un espace littérature jeunesse, plus de 40 tables rondes, autant d’occasions de rencontrer et écouter des auteurs français et internationaux venus échanger autour du thème de la liberté, la pensée et la diffusion des idées. Parmi les auteurs annoncés : Tonino Benacquista, Olivier Bourdot ("En attendant Bojangles"), Katherine Pancol, Sylvain Tesson ou encore Daniel Picouly. Rendez-vous au Parc de Mandavit, ils sont là pour vous tout le weekend !

Le salon entièrement dédié aux livres de poche !

Matt Pokora à l’Arkea !

Il cartonne actuellement avec son tube « Les planètes ». Habitué des gros shows, Matt Pokora revient avec le « Pyramide Tour », certainement le plus ambitieux de sa carrière. Pour ce spectacle qui promet d’être bien plus qu’un concert, ce performer hors norme sera entouré de ses danseurs et musiciens et d’un décor de scène et jeux de lumières qui vont vous faire voyager hors du temps. Préparez-vous pour l’événement musical de cet automne 2019 ! Matt Pokora Samedi 12 octobre à 20h00 à l’Arkea Arena de Floirac.

Touré Kunda en concert à l’Accordeur à Saint-Denis de Pile

Souvenez-vous, au début des années quatre-vingt, une vague de musiques africaines faisait vibrer les membranes de nos transistors. La France découvrait les Salif Keita, Mory Kante et autres Youssou N’Dour, Manu Dibango et bien sûr les Sénégalais de Touré Kunda qui cartonnaient avec "Emma". 2019, la saga de la famille éléphant (Touré Kunda en soninké) continue ! Quarante années de tubes et de concerts sur tous les continents. Le groupe, actuellement en tournée, s'arrête à l'Accordeur à Saint-Denis de Pile, samedi 12 octobre à 20h30. Leur nouvel album Lambi Golo est sorti en 2018. Ne les ratez pas !

Ibrahim Malouf en concert à l’Arkea !

Des cuivres chauffés à blanc, des percussions énergiques, une rythmique taillée dans le roc. Le trompettiste Ibrahim Malouf et ses 15 musiciens vont vous embarquer dans un show décapant... Un hommage à la culture latine et à la musique afro-cubaine… en mode Maalouf ! Dimanche 13 octobre à 20h00 à l’Arkea Arena de Floirac. France Bleu Gironde vous a offert des invitations !

Le petit plus du weekend : Samedi 12 octobre, se déroule sur Bordeaux-Métropole la troisième édition de La Nuit des Bibliothèques. A cette occasion, les Médiathèques de la ville de Saint-Médard-en-Jalles participent à cette édition et vous invitent à (re)découvrir leurs espaces, en famille, entre amis ou en solo, à emprunter et à profiter d'un programme varié, convivial, participatif et intergénérationnel : rendez-vous le 12 octobre de 10h00 à minuit à la médiathèque Léopold Sédar Senghor (Carré des Jalles, place de la République) !