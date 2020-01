Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 11 et 12 janvier 2020

A ne pas rater ce weekend des 11 et 12 janvier, Challenge cup à Bordeaux, le choc de ligue 1 entre Bordeaux et Lyon, Caroline Vigneaux croque la pomme, trial indoor à Arkéa, le Salon de l’étudiant au Parc des expos, Commandeur qui s’installe au Femina et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, UBB-Édimbourg à Chaban-Delmas, Bordeaux-Lyon au Matmut Atlantique, Caroline Vigneaux au Casino Barrière, Trial international à Arkéa Arena, le Salon de l’étudiant à Bordeaux-lac, Jérôme Commandeur au théâtre Femina et l’exposition consacrée à Léonard de Vinci au Musée Mer Marine ! On y va ?

Ligue 1 : Bordeaux-Lyon

Pour cette 20ème journée de championnat, les Girondins, 5ème au classement, reçoivent Lyon (7ème) au Matmut Atlantique de Bordeaux, samedi 11 janvier 2020 à 17h30. En 109 confrontations depuis 1951, Bordeaux a remporté 38 victoires, contre 37 pour Lyon (et 34 matchs nuls). Coup d’envoi à 20h00, et allez Bordeaux !

UBB-Edimbourg

Attendez-vous à voir quelques solides gaillards en kilt dans les rues de Bordeaux ce weekend avec le retour de la Challenge cup ! Les joueurs de Christophe Urios reçoivent Édimbourg pour le match retour. Le déplacement en écosse le 22 novembre dernier s’était soldé par un nul 16 partout (résumé vidéo ci-dessous). Coup d’envoi au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, samedi 11 janvier à 14h00 !

Trial International Indoor de Bordeaux

Evénement France Bleu Gironde ! Le Trial International de Bordeaux revient vendredi 10 janvier 2020 à Arkéa Arena pour une édition exceptionnelle : un plateau international avec 5 nations représentées et en tête d’affiche le multiple champion du monde Toni Bou qui sera accompagné de son ami Takahisa Fujinami. Opposé à ces deux grands pilotes le français Benoît Bincaz le jeune anglais Toby Martin. Mais pour cette année nouveauté au niveau des zones avec un décor encore jamais réalisé à Bordeaux. Les organisateurs vont offrir un vrai nouveau show. A Arkéa Arena, vendredi 10 janvier dès 20h00 !

Caroline Vigneaux au Casino Barrière

Avocate un jour, avocate toujours ! Dans ce nouveau spectacle en forme de plaidoyer, Caroline Vigneaux s’interroge sur ce qu’elle nomme “La légende des deux culs nus qu’ont bouffé une pomme”, soit l’histoire d’Adam et Eve, telle que narrée dans “La Bible” et même “La Torah”. L’ex-soprano du Barreau, ultra féministe, dénonce avec pertinence, exaspération et drôlerie les inégalités et le sort réservé aux femmes depuis des siècles, mais il fournit quantité d’informations cruciales sur l’incohérence de certaines lois et traditions misogynes. Envie de rire en ce début d’année ? Alors, ne la ratez pas ! Caroline Vigneaux est au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux-lac, vendredi 10 janvier à 20h30.

Salon du Lycéen et de l’étudiant de Bordeaux

Vous êtes collégiens ou lycéens ? Vous apprêtez à choisir une orientation dans le cadre de votre poursuite d’études ? Vous ne savez pas encore vers quel domaine vous souhaitez vous tourner ? Alors, venez à la rencontre des acteurs de la formation et de l’orientation de votre région, du 10 au 12 janvier au Parc des expositions de Bordeaux. Trois jours pour s’informer sur les filières : études courtes, longues, professionnelles ou généralistes, en formation initiale ou en alternance, à l’université, dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, ou encore au sein d’écoles spécialisées… Obtenez tous les renseignements dont vous avez besoin pour approfondir votre réflexion et affiner votre choix d’études et optez pour la formation qui vous convient le mieux. Au Parc des Expositions Bordeaux Lac - Hall 1, les 10, 11 et 12 janvier de 9h00 à 17h00.

Jérôme Commandeur au Femina

Nouveau spectacle de Jérôme Commandeur intitulé « Tout en douceur » ! Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, en cinq ans l’homme n’a pas changé. Welcome back in Bordeaux Jérôme, tu nous as manqué ! Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 janvier à 20h00 au théâtre Femina. Prix des places de 39 à 44€. Pensez à réserver !

Musiques et danses traditionnelles à Gradignan

Samedi 11 janvier à 20h30, la salle du Solarium de Gradignan accueille la 21ème édition du bal « R3M », organisé par la Fédération Girondine des Associations de Danses et Musiques Traditionnelles. Au programme : plusieurs dizaines de musiciens sur la scène, et plusieurs centaines de danseurs dans la salle. Ce grand bal annuel rassemble autour de musiques et de danses issues de la tradition populaire gasconne (mais également d'horizons plus lointains) des passionnés de « Trad » de toutes les générations. Une occasion de découvrir les musiques et danses traditionnelles du Sud-Ouest et de commencer l’année en partageant une belle fête !

Le petit plus du weekend : Le Musée Mer Marine met à l’honneur l’un des plus grands inventeurs de l’histoire ! A l'occasion du 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, le MMM de Bordeaux, présente une nouvelle exposition temporaire dédiée aux inventions du génie italien. Après avoir été présentée à Istanbul, Lyon et Barcelone, l’exposition arrive à Bordeaux et rassemble 250 œuvres, dont 120 maquettes de machines volantes, chars et engins aquatiques, reproduits à partir des schémas originaux des machines inventées par Léonard de Vinci. A voir au Musée Mer Marine de Bordeaux jusqu'au 8 mars 2020.