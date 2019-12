Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 14 et 15 décembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 14 et 15 décembre, UBB-Agen, Bordeaux-Strasbourg au Matmut, 600 grands vins à déguster à Bordeaux, le cirque Médrano au Bouscat, les marchés de Noël, Maxime Gasteuil sur scène à Arkéa Arena et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, Challenge Cup à Chaban-Delmas, Foot au Matmut Atalntique, la 8ème édition du festival Bordeaux Tasting, France Bleu Gironde vous invite au cirque, des marchés de Noël pour faire le plein de bons produits, et Maxime Gasteuil qui arrive en ville ! On y va ?

Challenge Cup : UBB-Agen

Après sa victoire face aux Wasps de Londres (40-30) et son match nul face à Edimbourg (16-16) et le hold-up réalisé à Armandie vendredi dernier (73-3) l’UBB poursuit son parcours en Challenge Cup ce weekend avec la réception du SU Agen ! Rendez-vous au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, samedi 14 décembre à 14h00. Ligue 1 de Football : Bordeaux /Strasbourg !

Ligue 1 de Football : Bordeaux-Strasbourg

Pour la 18ème journée de championnat, et après leur écrasante victoire face à Nîmes (6-0), les Girondins de Bordeaux reçoivent l'équipe de Strasbourg, dimanche 15 décembre au Matmut Atlantique de Bordeaux. Coup d’envoi à 15h00 !

Bordeaux-Strasbourg, dimanche à 15h00

Bordeaux Tasting

Pour la 8e année consécutive, « Terre de Vins » organise à Bordeaux le festival des Grands Vins, au Palais de la Bourse et dans les sites environnants qui constituent le village « Bordeaux Tasting ». Parmi les grands crus présents pour la 1ère fois : château le Puy, château Dassault, château Talbot, château Durfort-Vivens, Vignoble de Larose, château Duhart-Milon, etc… Deux jours de festival pour vous permettre de découvrir une sélection exceptionnelle de belles bouteilles ainsi que les nouveautés 2019 du Bordelais (Palais de la Bourse) et d’ailleurs (Au Musée des Douanes). A noter que l’ancienne église de l’Espace Saint-Rémi servira une nouvelle fois d’écrin aux champagnes de maisons et de vignerons, et pour la seconde année consécutive, le restaurant La Maison Darnauzan présentera une sélection de vins bio de Gironde de très haute volée ! Samedi 14 décembre de 10h00 à 18h30 et dimanche 15 décembre de 10h00 à 18h00. Programme détaillé et billetterie en ligne à retrouver sur www.terredevins.com

2 jours pour déguster des crus d'exception - Terre de Vins

Cirque de Noël !

Le cirque Medrano a planté son chapiteau sur l’Hippodrome du Bouscat jusqu’au dimanche 5 janvier 2020 et vous présente son nouveau spectacle intitulé « Le Noël des stars du cirque de Russie » ! Laissez-vous entraîner dans un tourbillon de rêve et d’illusion avec les meilleurs numéros du monde présentés par 30 artistes primés dans les plus grands festivals de cirque et réunis sous le chapiteau du cirque Médrano, pour un show époustouflant ! France Bleu Gironde vous invite à une soirée VIP, samedi 14 décembre à partir de 19h30 !

Robin des bois, la comédie musicale !

Vous avez des enfants ? Emmenez-les voir « Robin des bois » au Pin Galant de Mérignac ! La comédie musicale parodique aux 150 000 spectateurs, succès du Festival d’Avignon, qui revient sur scène dans une nouvelle version. Venez vivre les incroyables aventures du héros légendaire dans cette nouvelle version de la comédie musicale "Robin des Bois la légende… ou presque !" Un spectacle familial, un brin loufoque, qui va vous offrir de nouveaux effets visuels spectaculaires, des chorégraphies renversantes, des costumes et décors merveilleux et une orchestration de qualité ! Quatorze comédiens dans un fabuleux spectacle mêlant humour, aventure et magie pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Au Pin Galant de Mérignac, vendredi 13 décembre à 20h30 et samedi 14 décembre à 19h00.

Les marchés de Noël ce weekend en Gironde

A dix jours des fêtes, les marchés de Noël battent leur plein à travers toute la Gironde ! Ventes de sapins, santons, huîtres, foies gras, volailles, vins, spécialités régionales. Producteurs et artisans d’arts vous attendent ce weekend !

Samedi 14 décembre : Marchés de Noël à Bègles, Bordeaux, Cadillac, Civrac-de-Blaye, Cubzac-les-ponts, La Teste-de-Buch, Lacanau, Mérignac, Parempuyre, Porchères, Saint-Loubès et Saint-Médard-en-Jalles.

Dimanche 15 décembre : Cadillac-en-Fronsadais, Cestas, Civrac-de-Blaye, Cubzac-les-ponts, La Teste-de-Buch, Lacanau, Mérignac, Montagne, Parempuyre, Pessac, Porchères, Préchac, Saint-Loubès, Sainte-Terre et Vayres.

Le marché des Noël de la place Tourny à Bordeaux © Maxppp - maxnewsworldthree914045

Maxime Gasteuil arrive en ville !

Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux. Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, il nous raconte dans son spectacle sa nouvelle vie à la capitale. Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ » ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu’il aime tant, cette « vraie France » faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains et surtout d’apéros. A Arkéa Arena, samedi 14 décembre à 20h30.

Le petit plus du weekend : Pour Noël, l'équipe de Bordeaux Visite _organise u_ne visite fabuleuse dans la ville de Bordeaux décorée. Le parcours permet de découvrir la place Pey Berland, le cours de l’Intendance, les allées de Tourny et la place de la Comédie dans une ambiance chaleureuse et féerique à l'approche des fêtes de Noël. Cette visite convient aux familles avec enfants de 5 à 10 ans. Chaque enfant dispose d’un petit questionnaire. La visite aura lieu samedi 14 décembre 2019 à 17h30. Les places étant limitées, il est indispensable de réserver en ligne via leur site internet. Bon weekend !