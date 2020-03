Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 14 et 15 mars 2020

A ne pas rater ce weekend des 14 et 15 mars 2020, le festival Les Fous rires de Bordeaux, l’ouverture de la pêche à la truite, Christelle Chollet au Haillan, un escape-game climatique à Cap-Sciences, et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Les Fous rires de Bordeaux, l’ouverture de la pêche à la truite, Christelle Chollet sur scène dans "N°5" à l'Entrepôt du Haillan, et « Gaïactica » à Cap Sciences ! On y va ?

Les Fous rires de Bordeaux

Evénement France Bleu Gironde, le festival Les Fous rires de Bordeaux (4ème édition) commence ce weekend ! Jusqu’au 21 mars, 80 humoristes investissent Bordeaux et la Métropole ! Avec Booder (Salle des fêtes du Grand Parc, samedi 14 mars à 20h30), Kheiron (vendredi 14 mars au Femina à 21h00), Fanny Ruet (A l’Inox, samedi 14 mars à 20h30), Yves Cusset à la Nouvelle Comédie Gallien (Samedi 14 mars à 20h30) et Alban Ivanov (samedi 15 mars au Femina à 19h00). Dimanche 15 mars, Patson à la Salle des fêtes du Grand Parc (19h00) et Alexis Le Rossignol à la Nouvelle Comédie Gallien à Bordeaux (19h00). Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations pour le festival !

Ouverture de la pêche à la truite

Sortez les cannes et les cuissardes ! Fixée traditionnellement au deuxième weekend de mars, l’ouverture de la pêche à la truite est le rendez-vous incontournable pour tous les pêcheurs de Gironde. Pour les amateurs de leurres, dans les cours d’eau de première catégorie, sur le Ciron, en amont de Villandraut, le massif forestier agit comme un modérateur des crues, et absorbe les surplus d’eaux, grâce à son réseau de drainage, les crastes ou fossés aux alentours de Préchac. Les truites farios et arc-en-ciel y sont nombreuses. La Leyre dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogne est également un superbe terrain de jeu, riche en poissons sauvages. Sans oublier quelques cours d’eau également classés en première catégorie autour de Pessac-sur-Dordogne et Sainte-Foy-la-Grande. Ouverture samedi 14 mars 2020 à partir de 7h30 ! La pêche est limitée à 6 captures par jour (maille de 23 cm), avec une ligne montée sur une canne et munie de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles au maximum.

Christelle Chollet au Haillan

Christelle Chollet est de retour sur scène ! Le cinquième spectacle de la diva de l’humour a une nouvelle fois des parfums de scandale, de vérité et de folie réjouissante. Décoiffant et décoiffée, rebelle et blonde, dans cet excellent N°5, l’humoriste se métamorphose en rock star puissante, engagée, parfois féroce, mais toujours drôle ! A découvrir dans une mise en scène signée Rémy Caccia à l’Entrepôt du Haillan, samedi 14 mars à 20h30.

Escape Game à Cap Sciences

Jusqu’au mardi 30 juin, Cap Sciences à Bordeaux accueille « Gaïactica ». Bienvenue en 2085 ! La Terre présente déjà les signes d'un climat planétaire déréglé et chaotique. Il y a pourtant un espoir... Montez à bord de Gaïactica, un vaisseau spatial grandeur nature, et tentez de prendre les bonnes décisions pour limiter l'ampleur du changement climatique. Pendant 60 minutes au cœur de cet escape-game immersif, votre équipage (de 3 à 9 joueurs) détient peut-être la clé d'une transition climatique réussie. A l'issue de la mission, vous orbiterez autour d'une Terre qui portera à sa surface les signes de vos actions : serez-vous parvenus à limiter le réchauffement de la planète à 2°C ? A partir de 12 ans et version « Kids » dès 8 ans ! A Cap Sciences, 20 quai de Bacalan à Bordeaux. Pensez à réserver !

Le petit plus du weekend : Avec l'épidémie de Coronavirus qui touche la France, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits et de nombreux spectacles sont annulés ou reportés ce weekend. Plusieurs salles de Gironde sont concernés. Pour savoir si votre spectacle est maintenu ou non, retrouvez le détail des infos ICI !