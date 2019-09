Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 14 et 15 septembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 14 et 15 septembre, un parfum de fête nationale sur les quais de Bordeaux, la fête des vendanges, des tubes au Musée d’Aquitaine, la grande fête à Ayguemorte-les-Graves, le BOA qui invite le Japon, Pascal Lambert sur scène et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Hoooo… La belle bleue !!! La fête des vendanges, trois jours de spectacles à Ayguemorte-les-Graves, la déferlante surf au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, une escapade en musique au pays du soleil levant, la toute première édition des Banquettas et l’humoriste Pascal Lambert, enfin à la Drôle de scène !

Feu d’artifice de rentrée et fête des vendanges !

Souvenez-vous, le feu d’artifice du 14 juillet à Bordeaux avait été écourté et donc reporté, suite à un incident technique qui avait provoqué l’embrasement de la barge pyrotechnique. Un nouveau feu d’artifice sera tiré samedi 14 septembre à 22h30 depuis les quais du port de la Lune dans le cadre de « Bordeaux fête ses vendanges », événement organisé à l’initiative du CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) pour célébrer les premiers coups de sécateurs dans les vignes du Bordelais.

Premiers tirs de fusées samedi soir à 22h30 !

La grande fête à Ayguemorte les Graves.

La première édition de La Grande fête se déroule les 13, 14 et 15 septembre à Ayguemorte-les-Graves (15 min au sud de Bordeaux). Une manifestation entièrement gratuite mêlant concerts sous chapiteau, cinéma plein air, arts de la rue, sports, ateliers, arts plastiques... mais aussi gastronomie, spectacle jeune public et diverses animations (il y a même une dictée et une course de Caisses à Savon !) et des spectacles pyrotechniques.

La Grande Fête à Ayguemorte-les-Graves

La déferlante surf au Musée d'Aquitaine

Grâce à cette nouvelle expo présentée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux, plongez dans la « culture surf » et découvrez ce phénomène mondial qui a pénétré l'Europe par l'Aquitaine à la fin des années 1950. Au-delà de la pratique sportive, le surf, synonyme de liberté, tire ses origines d'un imaginaire collectif et fantasmé, associé à la nature, la beauté et la jeunesse. Une exposition illustrée par plus de 500 pièces provenant de collections publiques et privées, et principalement la collection majeure de Gérard Decoster. Des documents d’archives, des projections et des ambiances sonores accompagnent les visiteurs dans cette plongée inédite. A deux pas du tiki-bar et des cabanes de plage, des œuvres d’artistes contemporains complètent le parcours : planches issues du fanzine "Cosmic Tubes", sculptures de Gilles Barbier et de Phil Totem, installations d’Olivier Millagou. A voir jusqu’au 5 janvier 2020.

Exposition "La déferlante surf" - C.Gautier-Mairie de Bordeaux

Le BOA invite Tokyo

Après la ville de Munich, le Bordeaux Open Air invite Tokyo, la plus grande mégalopole du monde ! Festival itinérant, le BOA prolonge l’été et vous donne rendez-vous dimanche 15 septembre au square Dom Bedos avec l’élite de la scène électro japonaise : Kez Ym, Sisi et Conomark pour 3 mixtapes aux accents Tokyoïtes. Allongez-vous et écouter les vinyles tourner ! Entrée gratuite et food trucks sur place.

Vign’en ville !

Les 14 et 15 septembre pour la quatrième édition de Vign’en Ville, le Réseau Bienvenue à La Ferme s’invite au Jardin Public de Bordeaux pour y proposer un parcours ludique autour du vin et du raisin. Participatifs et sensoriels, de nombreux ateliers et animations pour petits et grands viendront rythmer ce weekend gourmand ! Depuis 2016 Vign’en Ville propose aux bordelais d’en apprendre un peu plus sur la fabrication du vin et le métier de vigneron(ne) grâce à son itinéraire pédagogique, ludique, gourmand et surtout convivial. Ouvert et accessible à tous, cette manifestation qui a pour objectif de démocratiser le travail du vigneron, posera ses barriques le weekend du 14 et 15 septembre prochain au Jardin Public, véritable poumon-vert du centre de Bordeaux.

L'Intendant à Bordeaux © Radio France - Nicolas Fauveau

Pascal Lambert à la Drôle de Scène à Bordeaux

L’humoriste Pascal Lambert est de retour et vous présente son nouveau seul en scène intitulé « Enfin » ! On vous le dit, il parle vraiment de tout et de rien, mais c’est déjà bien, il s’exprime enfin ! Pascal Lambert, entre stand up et personnages, nous livre ses états d’âme sur la paternité, la pornographie, qui n’ont aucun lien entre eux, mais qui sont des sujets qui le préoccupent. Il nous parle aussi d’amour, de Bic, de Pepa Pig et de tas d’autres choses importantes… Il vous attend à la Drôle de scène, samedi 14 septembre à 20h30 !

Le petit plus du weekend : Vous connaissez la rue Saint-Rémi et ses nombreuses tables au cœur de Bordeaux ? Les restaurateurs du quartier vous attendent pour un événement festif et convivial : _Les Banquettas, samedi 14 et dimanche 15 septembre_. Comme en Espagne, de grandes tablées seront dressées tout au long de la rue parées de rouge et de blanc. Pendant deux jours, menus à moins de 15 euros, musique avec des bandas (170 musiciens vont s’y succéder), paquito géants, dégustations de produits locaux… Couleur Sud-Ouest de la rue des Pilliers de tutelle à la Place de la Bourse !