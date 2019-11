Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 15, 16 et 17 novembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 15, 16 et 17 novembre, UBB-Wasps en Challenge Cup, Léonard de Vinci au Musée Mer Marine, Trois cafés gourmands à Arkéa Arena, Haroun au Femina, Margaux saveurs, Thierry Marquet à la Drôle de scène et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, le Crunch UBB-Wasps à Chaban-Delmas, expo Léonard de Vinci au Musée Mer Marine de Bordeaux, des stars corréziennes à Arkéa Arena, Haroun de retour à Bordeaux, le festival Margaux saveurs, Thierry Marquet à la Drôle de scène et la Nuit du cirque à Bordeaux ! On y va ?

Rugby ! UBB-Wasps

La Challenge Cup fait son retour au stade Chaban-Delmas, samedi à 21h00 à l'occasion de la réception des Londoniens des Wasps. Après neuf journées de Top 14, la Coupe d'Europe reprend ses droits ce week-end et l'UBB a l'occasion d'ouvrir sa campagne de Challenge Cup 2019-2020 dans son arène avec la réception des Wasps samedi à 21h00. Allez l’UBB !

Challenge Cup ce weekend à Bordeaux © Corbis

Expo Léonard de Vinci au Musée Mer Marine

Après le dessinateur Sempé, place cette fois à un génie de l’invention ! A l'occasion du 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, le Musée Mer Marine présente une nouvelle exposition temporaire dédiée aux inventions du génie italien. Après avoir été présentée à Paris, Istanbul, Lyon et Barcelone, l’expo arrive à Bordeaux et rassemble 250 œuvres, dont 120 maquettes de machines volantes, chars, machines aquatiques, reproduites à partir des schémas originaux des machines inventées par Léonard de Vinci. A voir au Musée Mer Marine de Bordeaux jusqu'au 8 mars 2020.

Trois Café Gourmands à Arkéa Arena !

Formé en Corrèze en 2013 le groupe Trois Cafés Gourmands , composé de trois amis d’enfance (Mylène Madrias, Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol) a connu un succès fulgurant avec un premier tube « A Nos Souvenirs”. Tourné dans leur village avec leurs familles le clip frise les 160 millions de vue, leur album est triple disque de platine, leur tournée affiche complet (et pas seulement dans le Limousin) et les plus grands festivals d’été les ont programmés cette année. Leur recette ? Textes forts et mélodies entêtantes, une invitation à plonger dans leur quotidien entre amour, famille, déceptions et coups durs. Des titres joyeux et festifs en apparence qui cachent une certaine nostalgie et un amour sincère pour leur région. Ils ont la Corrèze en cathéters, ça tombe bien, nous aussi ! A Arkéa Arena, vendredi 15 novembre à 20h00

Haroun au Femina

Après avoir rempli le Femina au printemps dernier, Haroun rempile ! Avec sa tête de premier de la classe et son éternel sourire en coin, Haroun est de retour avec son regard acéré sur le monde qui l’entoure. Sans vulgarité, ni violence, l’humoriste dégaine en rafales des vérités qui tapent là où ça fait rire. Un spectacle sans concession où l'humour est une arme de réflexion massive. Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun a renouvelé l'art du stand-up. A ne pas rater, vendredi 15 novembre au théâtre Femina de Bordeaux à 20h30 !

Margaux Saveurs

Ce weekend, partez dans le Médoc à la découverte de l’appellation Margaux ! Ses villages et ses châteaux vous attendent pour cette 11ème édition de Margaux Saveurs. Poussez les portes des châteaux Margaux, Issan, Dauzac, Palmer, Lascombes, Marquis de Terme, d’Alesme, Giscours, Kirwan, Malescot Saint-Exupéry et bien d’autres ! Un weekend riche en découvertes, et en animations gourmandes : dégustations (*), ateliers thématiques, découvertes œnologiques et sensorielles, jeux, concerts (chants basques, groupe vocal « Arpèges », country rock et musique classique)... Vendredi 15, Samedi 16 et dimanche 17 novembre. (*) A consommer avec modération.

Les viticulteurs vous attendent !

Thierry Marquet à la Drôle de scène

Piquant, drôle et bluffant, Thierry Marquet est de retour avec son nouveau one man show « Carrément méchant, jamais content » ! Après le succès et dans la lignée de « Saignant mais juste à point », Découvert dans l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2, Thierry Marquet, pince sans rire par excellence, nous confirme qu’il sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué ! Des textes ironiques et foncièrement exagérés qui vont vous faire pleurer de rire… Et méfiez-vous, il se pourrait bien que vous ressortiez de ce spectacle quelque peu hypnotisés…A voir à la Drôle de scène à Bordeaux, vendredi 15 et samedi 16 novembre à la Drôle de scène à Bordeaux à 20h30 !

Le petit plus du weekend : Vendredi 15 novembre se déroule la Nuit du cirque dans de nombreuses villes de France. Une initiative du réseau professionnel « Territoire de cirque » que ne pouvait pas manquer Bordeaux, ville où repose Rafael Padilla, alias le clown « Chocolat », immortalisé au cinéma dans le film de Roszchdy Zem avec Omar Sy. A noter que la Compagnie Baraka a planté son chapiteau en face de Darwin sur le Quai de Queyries et vous propose un nouveau spectacle entre danse, théâtre et cirque, à voir en famille jusqu’au dimanche 1 décembre.