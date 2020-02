Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 15 et 16 février 2020

A ne pas rater ce weekend des 15 et 16 février 2020, Top 14 avec le choc UBB-Lyon, Exposition Naturalia Africa au Muséum de Bordeaux, découvrez les coulisses d’Arkéa Arena, Emma Loiselle à la Drôle de scène, Francis Huster sur scène dans « Molière » et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : La Saint-Valentin, UBB-Lyon au stade Chaban-Delmas, Couleurs d’Afrique au Museum, une découverte exclusive des coulisses d’Arkéa Arena, Francis Huster dans « Molière » à Biganos, le violoniste Mathieu Arama à l'Auditorium et le chanteur de Mexico au Pin Galant ! On y va ?

Saint-Valentin !

Ça revient tous les ans... Vendredi soir, 14 février, c’est la Saint-Valentin ! Parmi les sorties incontournables pour cette fête, un petit détour chez le fleuriste le plus proche de chez vous ou un dîner en amoureux en tête-à-tête ! Les restaurateurs de Gironde proposent des menus spéciaux, pensez à réserver et écoutez France Bleu Gironde qui vous proposera toute la journée des rendez-vous spécialement destinés aux amoureux !

UBB-Lyon

L'UBB reçoit Lyon samedi 15 février à 15h30 ! Pour assister à ce choc entre les deux co-leaders du Top 14, rendez-vous au stade Jacques Chaban-Delmas et sur France Bleu Gironde pour suivre la rencontre en direct et en intégralité avec les commentaires d’Arnaud Carré !

Top 14 à Chaban-Delmas, samedi 15 février

Exposition "Afrique, savane sauvage"

Presqu'un an après sa réouverture, le Muséum de Bordeaux présente à l’occasion de la saison Africa 2020 sa première exposition intitulée "Afrique, savane sauvage". Une grande exposition naturaliste de Girafawaland, une exposition originale des artistes Kiki et Albert Lemant, et un cycle exposition-installation "Générations Afriques", avec les artistes Dieudonné Sana Wambeti, les peintres Chéri Samba et Fatoumata Diabaté et d’une exposition de photographies naturalistes de Jacques Gillon... Rappelant que l'Afrique est le dernier continent où l'on peut encore trouver une nature véritablement sauvage, l'exposition offre au visiteur une exploration de sa faune africaine et s'attache à présenter l'ensemble des facettes de ce continent en mettant l'accent aussi bien sur la beauté de la savane, les écosystèmes et le changement climatique tout en n'oubliant pas l’horreur du braconnage qui décime notamment les populations de rhinocéros et d’autres grands mammifères aujourd’hui menacés. A voir au Muséum de Bordeaux, au jardin public jusqu’au 31 décembre.

A Bordeaux, jusqu'au 31 décembre 2020

Femme de Mère en fille à la Drôle de scène !

Ancienne avocate et ancienne assistante parlementaire, la comédienne Emma Loiselle vous attend à la Drôle de scène à Bordeaux dans ce spectacle bien acéré : « Femme de mère en fille (depuis que l’homme est homme ») ! Un seul en scène qui lève le voile sur des problématiques contemporaines : amour, rencontres, divorce, maternité. Elle n’a aucun tabou et ne connaît aucune limite. Une humoriste « Cash » et qui balance tout ! A la Drôle de scène à Bordeaux, samedi 15 février à 20h30.

Découvrez les coulisses d’Arkéa Arena

Samedi 15 février, venez en famille ou avec vos amis découvrir l’envers du décor de l’une des plus grandes salles de spectacle française ! L’Arkéa Arena vous ouvre ses portes et ses coulisses ! Découvrez les secrets de construction, le fonctionnement d’une grande salle de spectacle et de ses régies son et lumière, visitez les espaces habituellement inaccessibles au public, et enfin vivez en exclusivité une immersion dans les couloirs et les salons VIP qui ont déjà accueilli les plus grands artistes de la planète : Depeche Mode, Elton John, Shakira, Mariah Carey, Imagine Dragons, Indochine, ou encore Lenny Kravitz… Visites guidées, samedi 15 février de 14h15 à 18h00. Tarif unique 12€.

Francis Huster à Biganos

Samedi 15 février à l’Espace Culturel de Biganos, Francis Huster nous fait revivre la plus incroyable des vies : Celle de Molière. Du rire aux larmes, de la légende à la déchéance, de la révolte à la trahison, de l'amour à la haine, du triomphe à la ruine, de la passion à l'abandon, de la victoire à l'échec, de la lumière à la mort du plus grand de tous les dramaturges français De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin est entré dans l'histoire parce qu'au-delà de l'artiste, il aura été un homme libre. Un homme qui a osé défier tous les pouvoirs, qui n'a jamais trahi ses valeurs de dignité, qui a sublimé son art de comédien et qui fut tout simplement un homme, de parole, de vérité et d'amour. A Biganos, samedi 15 février à 21h00.

Matthieu Arama en concert

Dimanche 16 février, Matthieu Arama, le supersoliste de l'ONBA donne un grand récital de violon accompagné par le pianiste Hervé N'Kaoua. Violoniste virtuose à la musicalité hypnotique, le Supersoliste de l'ONBA Matthieu Arama s'est produit sur les plus grandes scènes du monde, en solo ou aux côtés de chefs prestigieux. Sa récente interprétation de Schéhérazade de Rimski-Korsakov lors d'un concert symphonique à l'Auditorium de Bordeaux, sous la direction musicale de Pierre Bleuse, a fait vibrer les spectateurs bordelais. Matthieu Arama se produira le 16 février à l'Auditorium de Bordeaux, à l'occasion d'un récital dédié aux plus beaux solos de violon des ballets russes. Un programme envoûtant à un tarif accessible à tous les budgets. Prêts pour un grand moment de violon ? à 15h00. Tarifs de 17€ à 35€.

Le petit plus du weekend : « Viva la fiesta » au Pin Galant de Mérignac ! Ne ratez pas cet hommage à Francis Lopez, le roi de l’opérette de l’amour et de la féerie, « Viva la Fiesta » se propose de vous faire fredonner les airs de plus de soixante-dix titres d’opérettes : « La Belle de Cadix », « Le Chanteur de Mexico », « La Toison d’Or », « Méditerranée », ou encore « Andalousie » seront interprétés par une troupe d’artistes de renom (six chanteurs et un ballet flamenco endiablé…) qui vous entraînera dans le tourbillon de la « fiesta bohémienne » ! Au Pin galant de Mérignac. Dimanche 16 février à 14h30.