Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 18, 19 et 20 octobre 2019

A ne pas rater ce weekend des 18, 19 et 20 octobre, un parfum d’années 80 à Arkéa Arena, les adieux du cirque Plume, la fête du vin nouveau et de la brocante, Wally Dia sur Scène au Casino Barrière, le Festival du film indépendant de Bordeaux et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, le Best Off des années 80 (grosse fête !) à Arkéa Arena, le cirque Plume au Pin Galant, le Festival du film indépendant de Bordeaux, Wally Dia au Casino Barrière, une nuit rock & vintage à Blanquefort et le retour des manèges pour les petits et les grands aux Quinconces ! On y va ?

Best off 80 à Arkea Arena

Vendredi 18 octobre, préparez-vous à remonter le temps ! Si l’on vous dit : « Touch me », « Capitaine abandonné », « Je te donne », « En rouge et noir » « Ève, lève-toi », « On va s’aimer », « Les démons de minuit », « fruit de la passion », « Call me » ou encore « Nuit de folie »… Forcément, ça vous parle ? Le Best off 80 (Disco Funk Party) va vous entraîner dans deux heures de live, avec artistes, musiciens, danseurs, dans un véritable concentré de tubes des années 80. Prêts à suivre le rythme et à vous téléreporter dans cette décennie bénie des dieux ? Samantha Fox, Julie Pietri, Thierry Pastor, Patsy, Vivien Savage, Francky Vincent, Sacha de début de soirée, Spagna, Boris et plein d’autres vous attendent à Arkéa Arena vendredi 18 octobre à 20h30. France Bleu Gironde vous a offert vos invitations. Un concert enregistré par France Bleu Gironde et qui sera diffusé pendant les fêtes de fin d'année !

Le cirque Plume au Pin Galant

Le Cirque Plume occupe le Pin Galant à Mérignac jusqu’au 24 octobre pour ce qui est son spectacle d’adieu, la « Dernière saison », point final d’une carrière débutée en 1984 à Besançon. Histoire de finir en beauté, la troupe composée pour moitié de jeunes circassiens surdoués et, pour moitié, des piliers historiques de la compagnie, a concocté un spectacle qui évoque les saisons et la vie de la nature. Tourbillon des feuilles mortes, danse des flocons de neige, fracas des icebergs, ballet des parfums, farandole de fleurs… et bien d’autres secrets, bien d’autres chimères encore. « La Dernière saison » est un poème à partager. Une toute dernière fois, car la troupe prendra sa retraite en 2020 ! A voir ce weekend, vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 16h00.

Fête du vin nouveau et de la Brocante

Envie de chiner et de déguster un verre de bourru ? Alors prenez la direction du quartier des Chartrons à Bordeaux samedi 19 et dimanche 20 octobre pour la nouvelle édition de la Fête du vin nouveau et de la brocante. A cette occasion, dans la rue Notre-Dame, exceptionnellement piétonne, 80 antiquaires et des viticulteurs vous attendent dans une délicieuse odeur de marrons chauds !

Festival du film indépendant de Bordeaux

Tout le weekend et jusqu’au 21 octobre, le FIFIB, le Festival du Film Indépendant de Bordeaux est de retour pour une 8ème édition riche en surprises ! Venez découvrir des films singuliers aux antipodes des blockbusters hollywoodiens, découvrir des courts métrages et participer aux nuits du FIFIB, au village Mably avec des sets musicaux. Parmi les invités cette année : le réalisateur américain James Gray (« Two lovers », « Ad Astra »), le dessinateur de BD et réalisateur Alejandro Jodorowski (la saga « L’Incal ») et le dessinateur Charles Burns (« Black Hole »), grand passionné de films de monstres. Retrouvez le programme complet et les horaires des séances, expositions, concerts et conférences en cliquant ICI !

Waly Dia au casino Barrière de Bordeaux-Lac

Dans ce nouveau spectacle "Ensemble ou rien", l'humoriste grenoblois Waly Dia, révélé par l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier et le Jamel Comedy Club, se penche de manière jubilatoire sur la notion de "vivre ensemble », mais aussi sur l'écologie, l’équipe de France de football, la condition féminine, les Gilets jaunes ou la fracture sociale. Une belle occasion de réfléchir et de rire ensemble, pour défier la morosité ambiante. Waly Dia vous attend sur la scène du Casino Barrière de Bordeaux Lac, samedi 19 octobre à 20h30.

Salon du livre ancien et moderne à Bordeaux

Cette année encore, une trentaine d’exposants attendent les passionnés de lecture sous la halle des Chartrons à Bordeaux. Trois mille visiteurs sont attendus tout le weekend pour y dénicher des livres rares et faire de belles découvertes. Un Salon du livre ancien et moderne ouvert à tous et à tous les âges : Bandes dessinés, cartonnages de romans de Jules Verne, gravures, vieux papiers, éditions limitées et conseils d’experts. De 10h00 à 19h00, samedi et dimanche.

Concert "tribute" et nuit vintage à Blanquefort

Vous êtes nostalgiques des années 60, 70 et 80 ? Vous aimez Pink Floyd et Dire Straits ? Alors ne ratez pas le concert tribute en hommage à ces deux groupes de légende sur la scène de la salle de Fongravey à Blanquefort, avec Fire Straits et Think Floyd, qui reprennent avec talent leurs plus grands tubes. Egalement au programme une brocante musicale, des stands vintage et un barber shop. Rendez-vous à Blanquefort à partir de 17h30. Entrée 15€.

Le petit plus du weekend : rendez-vous incontournable de l’automne depuis 1854, les manèges et attractions de la Foire aux plaisirs sont de retour sur l’esplanade des Quinconces, jusqu’au dimanche 3 novembre. L’occasion de prendre de la hauteur et de découvrir Bordeaux depuis le sommet de la grande roue ou dans la nacelle du Banzaï pour les plus téméraires. Pour les gourmands, pommes d’amour et barbes à papa !