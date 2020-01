Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 18 et 19 janvier 2020

A ne pas rater ce weekend des 18 et 19 janvier, Big Flo et Oli de retour à Arkéa Aréna, des dinosaures à Bordeaux-Lac, la 3ème édition de la Nuit de la lecture, l’humoriste Nora Hamzawi sur scène, de la magie pour les enfants et le petit plus du weekend à destination des amoureux d'architecture !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : les frangins Big Flo et Oli en concert, le Monde des dinosaures à Bordeaux, la Nuit de la lecture, Nora Hamzawi au Femina, un magicien à la Nouvelle Comédie Gallien et « Le lac des cygnes » de Tchaïkovski avec le ballet de Saint-Pétersbourg, et des visites de la maison Frugès-Le Corbusier à Pessac ! On y va ?

Big Flo & Oli à Arkéa Arena

Leur tournée s’intitule « La vie de rêve » ! Après avoir réuni 60 000 personnes à Toulouse et annoncé trois dates exceptionnelles à Paris, Bruxelles et Genève, les deux frangins Bigflo & Oli reviennent avec leur nouveau spectacle pour une ultime tournée de neuf dates ! Concert à Arkéa Arena à Floirac, dimanche 19 janvier à 20h00, ce serait vraiment dommage de les rater !

Le Monde des dinosaures

Vous confondez le tricératops et le diplodocus ? Vous vous demandez si l’archéoptéryx pouvait voler ? Si le tyrannosaure était un féroce carnivore ou bien un placide herbivore ? Alors, direction le Parc des expositions de Bordeaux-Lac, le Monde des dinosaures vous y attend, samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 de 10h à 19h. Plus fort que Jurassic Park ! Au total 25 dinosaures (dont 9 animés) sont présentés allant du petit Protocératops jusqu'au redoutable T. Rex présenté en taille réelle (13,5 m de long et 4,5 m de haut). A voir également, des répliques de fossiles dont un squelette complet d'Allosaure et des dispositifs d’immersion avec des casques de réalité virtuelle. Embarquez pour un fabuleux voyage à travers le temps !

Nuit de la lecture !

Manifestation nationale, la Nuit de la Lecture est de retour pour une 4ème édition et entend promouvoir le plaisir de la lecture et réunir le public autour de programmations innovantes, ludiques et festives. De la même manière que la Nuit des Bibliothèques en octobre, la Nuit de la Lecture vous propose de découvrir l’univers du livre sous un nouveau jour. En effet, si la lecture est un plaisir individuel, elle est aussi un moment d’échange et de partage. A cette occasion des dizaines de bibliothèques et de librairies sont ouvertes en Gironde la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier à Bordeaux, Pessac, Libourne, Arcachon, Lesparre-Médoc, Talence, etc…

Nora Hamzawi au Femina

Après le succès de son premier one-woman show et de ses chroniques à la radio, Nora Hamzawi revient avec un nouveau spectacle dans lequel l'humoriste révèle une facette plus personnelle d'elle-même, et dresse avec dérision et lucidité, un portrait au vitriol de la femme trentenaire pleine de paradoxes et de névroses, paniquée par une vision très particulière de la grossesse. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Au théâtre Femina de Bordeaux, samedi 18 janvier à 18h & 20h.

Magie à la Nouvelle Comédie Gallien

Pour sa 5ème saison dans la métropole Bordelaise, le Festival International « Vive la Magie » agrandit sa programmation et crée, en complément des grands galas au Fémina, des séances spécialement destinées aux 3-6 ans. Les petits Bordelais auront ainsi le loisir de découvrir une magie douce et poétique dans un joli théâtre de 120 places. Quatre représentations pour apprécier une magie en douceur et en délicatesse avec un des meilleurs artistes magiciens pour enfants : « La nuit magique d’Anaël ». Un spectacle ludique et interactif : l'enfant devient acteur et découvre un magicien poète qui allie l'illusion, la ventriloquie et le mime avec humour et poésie. A partir de 3 ans. A la Nouvelle comédie Gallien à Bordeaux. Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020.

Le lac des cygnes à Arkéa Arena.

Présenté pour la première fois à Moscou en 1877, le Lac des cygnes raconte l’histoire d’amour d’un prince pour une jeune fille, transformée en cygne par un cruel sorcier ! Retrouvez les danseurs du ballet russe de Saint-Pétersbourg et la musique de Piotr Tchaïkovski, qui vont vous transporter dans un de grâce, d’élégance et d’une beauté infinie. La splendeur des décors et des costumes, l’orchestre live, l’esthétique et la poésie de la danse classique, interprétée avec brio et élégance par l’élite danseurs russes, font de ce spectacle un vrai joyau pour toute la famille ! Samedi 18 janvier à Arkéa Arena à Floirac à 20h30.

Le petit plus du weekend : Prolongation de l'exposition à la maison Frugès-Le Corbusier classée au patrimoine de l’UNESCO ! Avec plus de 8000 visiteurs accueillis sur l'année 2019, la maison témoin Frugès-Le Corbusier continue de proposer au public des visites gratuites sur rendez-vous. L'exposition « Exercices d'aménagements, pour l’accueil des publics à la Cité Frugès », initialement prévue jusqu’au dimanche 5 janvier est prolongée jusqu'au 26 janvier 2020. L’exposition se compose des dix meilleurs travaux des étudiants ayant participé au concours organisé par l’Université de l’Isthme du Guatemala (UNIS), en partenariat avec la Ville de Pessac et la Fondation Le Corbusier. Sont aussi présentés les travaux relatifs à un jardin d’interprétation, réalisés lors d'un atelier dédié. Renseignements et réservations pour ces visites auprès du Kiosque culture & tourisme au 05.57.93.65.40.