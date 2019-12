Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 21 et 22 décembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 21 et 22 décembre, le choc UBB-La Rochelle au Matmut Atlantique, les marchés de Noël en Gironde, le festival « Sur un petit nuage », le Carrosse de Cendrillon qui s’arrête à Bordeaux et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre premier weekend des vacances : Top 14 au Matmut Atlantique, la féerie des marchés de Noël, le festival jeune public « Sur un petit nuage » à Pessac, Kev Adams à Arkéa Arena, Cendrillon au Grand Théâtre et des lutins à Saint-Médard-en-Jalles ! On y va ?

UBB-La Rochelle au Matmut Atlantique

Retour du Top 14 avant la trêve des confiseurs avec le match UBB-La Rochelle ! A l’occasion de ce Derby de l’Atlantique, France Bleu Gironde vous propose une émission spéciale en direct dimanche de 12h00 à 13h00 en simultané avec France Bleu La Rochelle. Coup d’envoi à 16h50 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Rencontre à suivre en direct avec les commentaires d’Arnaud Carré et notre consultant rugby Sydney Djiropo.

Match à vivre en direct sur France Bleu Gironde

Les marchés de Noël ce weekend en Gironde

A J-4, les commerçants et artisans des marchés de Noël vous attendent à travers toute la Gironde : ventes de sapins, santons, huîtres, foies gras, vins, volailles, spécialités régionales, cadeaux. Venez faire vos courses dans une ambiance magique !

Samedi 21 et dimanche 22 décembre : Marchés de Noël à Bordeaux (Tourny, Fabrique Pola, la Bastide, halles de Bacalan, Darwin), Bruges, Blasimon, Carbon-Blanc, Langon, Le Bouscat, Fronsac ; Mazères, Bazas, Mérignac, Talence, Pessac, Lormont, Villenave-d’Ornon, Saint-Médard-en-Jalles.

Faites le plein de cadeaux ! © Getty - Susan K.

Festival « Sur un petit nuage » à Pessac

Au programme de cette 18ème édition : 15 spectacles (cirque, danse, musique, théâtre ou encore marionnette), des ateliers de pratique artistique, une exposition de Caroline Secq, un enigm'game au sein de la Cité Frugès-le Corbusier (nouveauté) et la présence du dispositif Columbia Circus pour découvrir l'univers de la piste aux étoiles. Destiné au départ aux enfants de six mois à douze ans, le festival « Sur un petit nuage » se veut aussi un moment familial où enfants, parents, grands-parents peuvent, ensemble, découvrir des propositions artistiques originales, pratiquer des disciplines du spectacle vivant et rencontrer des artistes, en toute simplicité. Festival "Sur un petit nuage" à Pessac, jusqu’au 22 Décembre 2019.

L'affiche de la 18ème édition - Ville de Pessac

Kev Adams à Arkéa Arena

Nouveau spectacle, « Sois 10 ans », à Arkéa Arena, samedi 21 décembre ! Pour fêter ses dix ans de carrière, l’excellent Kev Adams repart en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire, des débuts jusqu’au succès. L’humoriste aux cinq millions de followers revient avec un nouveau show dans lequel il vous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien. A Arkéa Arena, samedi 21 Décembre 2019 à 20h30.

Cendrillon au Grand théâtre

Plongez dans la magie des contes de fées avec le ballet « « Cendrillon », présenté jusqu’au 31 décembre par le Birmingham Royal Ballet avec le Ballet de l’Opéra de Bordeaux. Depuis sa première représentation à Moscou en 1945, la célèbre partition de Prokofiev avec son atmosphère de conte et de magie n’a cessé de fasciner les chorégraphes et les amateurs de danse classique. Comme par magie, les personnages du conte de Perrault, Cendrillon (dans son carrosse), les sœurs jalouses, la bonne fée, le prince, sont tous là et prennent vie et s’animent avec grâce et légèreté. Un spectacle féerique qui est le plus beau des cadeaux pour ces fêtes de fin d’année ! A voir au Grand théâtre de Bordeaux avec une mise en scène signée par le chorégraphe David Bintley.

Le petit plus du weekend : Noël féerique à Saint-Médard-en-Jalles ! Rendez-vous place de la République avec des animations de Noël tout au long de l’après-midi, samedi 21 décembre : Spectacle déambulatoire « Les Lutins », avec la Compagnie Asymetrik. Fraîchement sortis de la forêt d’Argonne, ces lutins aux caractères bien affirmés vous emportent dans leurs univers... Menés par leur patriarche, ils reviennent sur les traces de leurs ancêtres. Au gré de la vie et des péripéties qu’elle leur impose, ils cherchent leur source d’énergie. Des jeux en bois avec l’Atelier créatif « La Ruche ». Le concert du Jazz Chamber Orchestra (swing et joie, couleurs et esprit du répertoire Nouvelle Orléans). Des chants de Noël et un goûter offert par la Ville à 17h. RV place de la République à Saint-Médard en Jalles, samedi 21 décembre.