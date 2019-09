Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 21 et 22 septembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 21 et 22 septembre, des centaines de monuments à visiter à l'occasion des Journées du patrimoine, Chimène Badi à Saint-Gervais, le festival des Arts mêlés à Eysines, Donnel Jacksman sur la scène de la Nouvelle Comédie Gallien et le petit plus du weekend !

36ème édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème « Arts et divertissement », le festival des Arts mêlés à Eysines, l’humoriste Donnel Jack’sman à la Nouvelle Comédie Gallien. Chimène Badi en concert à Saint-Gervais, le salon de la maison individuelle à Bordeaux et le petit plus du weekend au pays du soleil levant !

36ème édition des Journées européennes du patrimoine

En Nouvelle-Aquitaine, ce sont plus de 1500 sites ouverts au public et plus de 2400 animations organisées notamment pour les jeunes et les familles : visites guidées, visites de chantiers, ateliers et démonstrations de savoir-faire, circuits insolites et parcours ludiques, spectacles, expositions, rencontres et témoignages, pratiques artistiques et artisanales, conférences, projections de films, ateliers numériques.

A Bordeaux, découvrez les coulisses de la MECA ou du Grand théâtre, visitez la cathédrale Saint-André, le Musée des Douanes, frissonnez devant les momies de l'église Saint-Michel ou suivez des visites d'architectures contemporaines avec « Arc en rêve » comme celle du tribunal de grande instance (dessiné par les architectes Richard Rogers, Graham Stirk, Ivan Harbour, samedi 21 septembre à 10h30, 13h30 et 15h30).

Le phare de Cordouan à marée basse © Radio France - Olivier Cabrolier

A Mazères visitez le château de Roquetaillade sur les traces de Fantômas. A La Réole le prieuré des Bénédictins vous ouvre ses portes. A Saint-Emilion, plongez dans les profondeurs de la cité dans l’église monolithe creusée dans le roc. Admirez l’Estuaire depuis le sommet du phare de Cordouan ou arpentez la Ville d’hiver d’Arcachon à la découverte de son histoire. Découvrez la Cité des Castors à Pessac… Programme complet des sites ouverts à la visite à Bordeaux en cliquant ICI !

Festival des arts mêlés à Eysines

11ème édition du festival emblématique de la rentrée qui se déroule chaque année à Eysines avec une drôle de thématique : « Le grand plouf » ! Les Arts Mêlés, c'est un weekend, trois temps forts : le parcours nautique au centre culturel du plateau, la nuit aquatique dans le parc du château Lascombes et le grand bain du dimanche (Lascombes). Une flotte d’artistes : des nageuses sur bitume, des trapézistes en talons aiguilles, des équilibristes en baignoire, des palmipèdes ou encore des champions du monde d’aquatisme et bien d’autres surprises encore…

11ème édition, les 21 & 22 septembre

Donnel Jack’sman à la Nouvelle Comédie Gallien à Bordeaux

Enfant de la banlieue parisienne, formé » au cours Florent et gagnant de la Route du rire, l’humoriste d’origine camerounaise a de l’énergie à revendre. Depuis plus d’un an, il court les scènes à travers la France. Pour ce fou de dialogues de cinéma, être black n’est pas forcément synonyme de « parlé de banlieue », d’intégration et de communautarisme. Son regard est acéré quand il évoque les petits problèmes qui touchent le quotidien. Solidement arrimé à l’époque, Donel Jack’sman n’en demeure pas moins un « vanneur » de première qui n’hésite pas à dégainer à tout moment. Ne le ratez pas, il est à la Nouvelle comédie Gallien, vendredi 20 et samedi 21 septembre à 20h30.

Chimène Badi en concert à Saint-Gervais

Le festival « Croches en chœurs » est de retour pour une 12ème édition les 20, 21 et 22 septembre, avec en tête d’affiche la chanteuse Chimène Badi qui a sorti son septième album intitulé « Chimène ». Au programme, un hommage à Charles Aznavour avec 400 choristes, actifs ou retraités venus de toute la France pour trois jours de concerts.

Salon de la maison neuve à Bordeaux

Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) en Gironde vous donnent rendez-vous pour le 14e Salon de la Maison Neuve, les 21 et 22 septembre au Parc des Expositions de Bordeaux. Vous avez un projet de construction ? Vous pourrez y rencontrer l’ensemble des acteurs du secteur, bénéficier de leur expertise, trouver un financement ou un terrain, découvrir les dernières tendances et les produits les plus innovants.

Le petit plus du weekend : C’est le début de la Coupe du Monde de rugby au Japon avec le match « France / Argentine » à suivre samedi 21 septembre à 09h15 depuis la pelouse de l’Ajinomoto Stadium. Allez les Bleus !