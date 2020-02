Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 22 et 23 février 2020

A ne pas rater ce weekend, la Foire aux plaisirs, le festival Ratatam, « Corteo » du cirque du Soleil à Arkéa Arena, des dégustations à Rauzan, la nouvelle exposition du château de Cadillac, Ana Moura en concert, Chimène Badi à la Coupole, Sir John de retour au Baz’Art et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : manèges à Bordeaux, festival des enfants au Haillan, une découverte du millésime 2019 en avant-première, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil à Arkéa Arena, une plongée dans l’univers des cabinets de curiosités à Cadillac, la star portugaise Ana Moura sur scène au Femina, Chimène Badi à Saint-Loubès et un drôle d'agent secret au Baz’Art ! On y va ?

Foire aux plaisirs à Bordeaux

La Foire aux Plaisirs de Bordeaux est de retour sur l’esplanade des Quinconces jusqu’au dimanche 22 mars 2020 ! Grande roue, auto-tamponneuses, labyrinthes de verre, trains fantômes, manèges à sensations fortes, chichis et pommes d’amour !

Festival Ratatam au Haillan

Pour la quatrième année consécutive, le festival jeune public « Ratatam » est de retour au Haillan jusqu’au dimanche 23 février. Au programme : Concert des Wackids (vendredi 21 février à 20h00), films d'animation, concours de dessins, exposition interactive, galerie de peluches, foire à la grimace, rencontres avec des dessinateurs et atelier de création de bandes dessinées, jeux surdimensionnés, coins lecture, jeux vidéo, etc… A l’Entrepôt du Haillan. Tarifs : de 5€ à 8€.

Dégustation du millésime 2019

Samedi 22 février, les caves coopératives et les viticulteurs de Rauzan dans l’Entre-Deux-Mers vous ouvrent leurs portes pour vous faire déguster le millésime 2019 en avant-première ! (*) Rendez-vous à Rauzan, Romagne et Nérigean. 340 vignerons y produisent chaque année 200 000 hectolitres de vin d’Appellation d’Origine Contrôlée : Bordeaux Supérieur, Bordeaux (blanc, rosé et rouge), Entre-Deux-Mers et Crémants de Bordeaux. A déguster avec modération, samedi 22 février de 9h00 à 19h00. (*) A consommer avec modération.

Le cirque du Soleil à Arkéa Arena

Corteo, la production la plus féerique et extraordinaire du Cirque du Soleil, arrive en tournée en Europe et s’arrête à Bordeaux, à Arkéa Arena, du vendredi 21 au dimanche 23 Février 2020, pour cinq représentations exceptionnelles ! Corteo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre et dans une ambiance de fête foraine intemporelle où l’illusion chatouille la réalité. La troupe d’artistes de Corteo est composée de 51 acrobates, musiciens, chanteurs et acteurs provenant de partout à travers le monde. A Arkéa Arena, les 21, 22 et 23 février 2020.

La chambre des merveilles au château de Cadillac

Venez découvrir la nouvelle exposition présentée au château de Cadillac, du 22 février au 6 septembre 2020 :Les chambres des merveilles, une plongée dans le monde fascinant des cabinets de curiosités ! À la Renaissance, la conquête du Nouveau Monde et la redécouverte de l’Antiquité déversent sur l’Europe une quantité de curiosités exotiques et de trésors anciens qui viennent enrichir les collections des princes. Objets étranges, rares ou précieux participent à approfondir la connaissance du monde. Avant tout signe de pouvoir et de prestige, ces « chambres d’art et de merveilles » ne sont dévoilées qu’à des privilégiés... L’exposition, présentée dans les appartements du duc et de la duchesse, vous invite à partir à la découverte de cabinets de curiosités animés, lumineux ou sonores, réunissant plusieurs centaines d’objets étonnants ! Une exposition du Centre des Monuments nationaux. France Bleu Gironde vous offre dès ce weekend vos places pour l'exposition !

Ana Moura au Femina de Bordeaux

La chanteuse Ana Moura est l’une des artistes les plus populaires du Portugal, et sans nul doute l’une des plus internationales. Les chiffres statistiques de ses disques parlent d’eux-mêmes : “Moura” est triple platine et « Desfado » a atteint cette marque six fois, se hissant au rang d’album le plus vendu de la décennie, présent dans les tops de vente au long de ses cinq dernières années. En tournée permanente, Ana Moura a déjà voyagé à travers le monde pour se produire devant des centaines de milliers de fans. Le cœur à Lisbonne et l’âme en fête, Ana Moura se lance à nouveau sur les routes en 2020 les yeux rivés sur le futur. Elle s’arrête à Bordeaux au théâtre Femina, ne la ratez pas ! Vendredi 21 février à 20h30.

Chimène Badi en concert

L'enfant du Sud-ouest fête ses 17 ans de carrière ! Des albums et des tournées qui s'enchaînent, des duos extraordinaires, des stades avec Johnny Hallyday, des disques d'or, platine et diamant, incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son public. Sa nouvelle tournée est un voyage enflammé, composé de ses plus grands succès, « Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d'après » et des chansons issues de son nouvel album, « Là-haut ». En concert à La Coupole de Saint-Loubès, samedi 22 février 2020 à 21h00.

Sir John is back au Baz’Art à Fronsac

Vous aimez les histoires d’agents secrets ? Alors direction Fronsac pour découvrir « Sir John is back » ! Rien ne va plus au Royaume d’Angleterre ! Un savant fou a placé sur la lune une ogive nucléaire dans le but de la détruire. Seule solution pour sauver le monde, l’agent secret de la dernière chance : Sir John. Sur terre, en mer ou dans les airs, va se montrer aussi maladroit que perspicace. « Sir John is Back ! » est une comédie d’aventure et d’action, véritable parodie de James Bond et autres Indiana Jones. Sans mot dire et à l’aide de mille et un bruitages, Sir John agent secret au service de sa très Gracieuse Majesté, nous emmène dans une mission où les gadgets ultra sophistiqués et les créatures de rêve ont laissé la place à l’absurde et au rire. Au Baz'Art à Fronsac, samedi 22 et dimanche 23 février.

Les petits plus du weekend : Vous avez des envies de ciné ? Profitez du début des vacances pour oublier l'école et aller voir en famille le troisième volet des aventures hilarantes de « Ducobu » avec Elie Semoun et Frédérique Bel. Vous habitez Talence ? Ne ratez pas la brocante-vide-grenier dans le quartier Saint-Genès, samedi 22 février. Des dizaines d’exposants déballent et vous donnent rendez-vous pour faire de bonnes affaires de 9h à 19h.