Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 25, 26 et 27 octobre 2019

A ne pas rater ce weekend des 25, 26 et 27 octobre, 20 000 coureurs à Bordeaux, un soulier qui vole à Arkéa Arena, Chantal Ladesou au Pin Galant, une drôle de famille au Trianon, la fête des jardins à Gradignan, et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend. 42,195 km à parcourir en nocturne au cœur de Bordeaux, Chantal Goya à Arkéa Arena, Armelle et Jean-Pierre Castaldi au Trianon de Bordeaux, le château Tauzia fête les jardins et la Coupe du monde de foot (la vraie) à Langon ! On y va ?

Ociane Matmut Marathon de Bordeaux Métropole

Courir de nuit est une expérience unique ! Avec un départ juste après le coucher de soleil, face au Palais de la Bourse, et une arrivée au même endroit en pleine nuit bordelaise, vous allez vivre une soirée festive inoubliable ! Au cœur des monuments bordelais et ses vignobles, devant des milliers de spectateurs et au rythme de la musique, venez prendre part au « Ociane Matmut Marathon de Bordeaux Métropole » et encourager les 20 000 coureurs attendus au cœur de Bordeaux, samedi 26 octobre 2019 pour la 5ème édition.

Chantal Goya à Arkea Arena

Le Soulier Qui Vole, le spectacle mythique de Chantal Goya repart en tournée et fête ses 40 ans ! « Dans un petit village d’Alsace des enfants disent au revoir à leur professeur de musique quand ils aperçoivent dans le ciel une cigogne qui vole auprès d’un énorme Soulier. À l’intérieur, une jeune fille… Les enfants reconnaissent leur amie Marie-Rose. Elle leur présente son amie la cigogne Francette. Le géant Balthazar leur a prêté son Soulier contre la promesse de le lui ramener. Marie-Rose a une belle idée en tête, celle d’emmener tous les enfants dans une Forêt Magique où ils retrouveront leurs amis : le Lapin, le Panda, un Coucou, un Château en Nougatine. C’est culte ! Chantal Goya vous attend dans « Le soulier qui vole », le spectacle musical signé Jean-Jacques Debout, samedi 26 octobre à 14h30 à Arkéa Arena.

Théâtre : « Quelle famille » au Trianon de Bordeaux

Envie de rire ? Jean-Pierre Castaldi et Armelle vous attendent dans "Quelle famille", une comédie familiale tonitruante à sept comédiens ! À chaque fois qu’elle se dispute avec son mari, Denise a pris la fâcheuse habitude de se réfugier chez sa fille Marie-Kiki… Mais cette fois, quand Denise débarque, sa valise à la main, la situation va devenir très, très compliquée ! Vendredi 25 et samedi 26 octobre à 20h30 au théâtre Trianon de Bordeaux.

Tauzia fête les jardins

Monument emblématique de Gradignan, le château de Tauzia représente l’exemple le plus achevé de l’architecture du XVIIIe siècle à Gradignan. Le domaine a longtemps appartenu aux seigneurs de Pommiers, puis à l’avocat et professeur de droit Castéra, à qui l’on doit la construction de la bâtisse. Depuis 1888, Tauzia est la propriété de la famille Calvet, grande maison de négoce bordelaise. Construit à la fin du XVIIIe siècle par Victor Louis, architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, le château est classé au titre des monuments historiques et sert d’écrin à de nombreuses manifestations. Le domaine vous attend tout le weekend pour une grande fête des jardins ! Au programme : Ateliers jardinage (taille des rosiers, faire son propre compost, les vertus du savon noir, soigner les arbres, etc…), des dédicaces de livres de jardiniers, démonstrations de chiens de berger, promenades en calèche, bourse aux plantes… (Entrée 6€).

Le château de Tauzia autrefois (gravure)

Humour : Chantal Ladesou au Pin Galant

Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, la blonde Chantal Ladesou est de retour au Pin Galant dans « On the road again », son nouveau spectacle ! Le rideau s’ouvre sur les nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre » ! Une comédienne sur-vitaminée et un show qui traverse les générations. A voir au Pin Galant de Mérignac, samedi 26 octobre à 20h30.

Le petit plus du weekend : Dans le cadre du « Tournoi U13 Leclerc Sport », organisé par le Football Club de Langon,samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019, le trophée de la Coupe du monde sera présentée au public. Une sculpture signée Silvio Gazzaniga qui mesure sans son socle 36,8 cm et pèse 6,175 kg. Il est composé d'or massif à 75 % (18 carats) avec une base de 13 cm de diamètre contenant deux morceaux de malachite14. Et qui laisse apparaître deux sportifs transcendés par la victoire soulevant la Terre. 48 équipes sont annoncées pour cet événement, qui va rassembler des clubs professionnels mais aussi des clubs amateurs pour deux jours de compétition au stade Octavin de Langon et sur la plaine des sports de Durros. Alors ? Prêts à faire vos selfies devant la Coupe du Monde ?