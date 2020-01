Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 25 et 26 janvier 2020

A ne pas rater ce weekend des 25 et 26 janvier, le festival "Vive la magie" à Bordeaux, la Pat’Patrouille à Arkéa Arena, 16ème édition du festival « Bordeaux Rock », Trails à Hostens, l’exposition « Libertad » sur la Guerre d’Espagne, du cirque à Bègles et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, le festival international Vive la Magie au Femina, Chase, Marcus et Ruben sur la scène d’Arkéa Arena, Trails à Hostens, exposition sur la guerre d’Espagne aux Archives départementales, du rock à Bordeaux, un chapiteau en hiver à Bègles et un spectacle qui retrace l’histoire du Moyen-âge en Aquitaine. On y va ?

Vive la Magie au Fémina de Bordeaux

Le Festival International Vive la Magie est un moment unique. Et il revient cette année à Bordeaux avec une nouvelle programmation ! Plongez dans le monde fantastique des magiciens ! Leur talent ? Vous faire croire que tout est possible, même l'impossible. Leur secret ? Capturer votre imaginaire pour vous emmener dans un monde où votre perception vous joue des tours. Un univers où un simple claquement de doigts crée l'extraordinaire. Un instant magique où des prodiges inexplicables vont ébranler vos certitudes… Vive La Magie, deux heures de spectacle où vous serez enchanté de ne rien comprendre ! Au théâtre Femina de Bordeaux avec France Bleu Gironde, samedi 25 janvier à 17h et 20h30 et dimanche 26 janvier à 14h.

La Pat’Patrouille à Arkéa Arena

Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille, le spectacle « À la rescousse ! » met en scène leurs personnages préférés dans une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! Tous les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’incroyable Course des maires qui oppose Mme le maire Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. Mais, Mme le maire Goodway a disparu…Heureusement, la Pat’ Patrouille est là ! Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder sont toujours prêts à partir en mission pour venir en aide aux habitants de La Grande Vallée ! Cette aventure interactive transporte les enfants dans des lieux emblématiques de la série tels que La grande vallée, la tour de contrôle, la ferme de la Madame Yumi, l’île des phoques et la montagne de Jake. La Pat’ Patrouille, "Le Spectacle" montre aux enfants qu’aucune mission n’est trop dure car nos amis sont prêts à tout pour réussir ! A Arkéa Arena à Floirac, samedi 25 janvier à 14h et 17h30.

Exposition Libertad

De 1936 à 1939, la guerre civile espagnole frappe aux portes de l’Aquitaine, une région dont les territoires occupent depuis plusieurs siècles une position centrale dans les relations franco-espagnoles. L’exposition « Libertad » retrace l’histoire de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants ; émigrés, combattants, réfugiés, puis exilés; entre la mère patrie et la terre d’accueil privilégiée que constitue le département de la Gironde à travers des documents d’archives provenant essentiellement des fonds conservés aux Archives départementales, ainsi que par des particuliers qui ont bien voulu prêter quelques-uns de leurs souvenirs personnels. Quelques documents proviennent également d’Angleterre, de Russie et bien sûr d’Espagne. Libertad ! A découvrir aux Archives Départementales de la Gironde jusqu’au mois d’Avril 2020.

L'affiche de l'exposition - Archives Départementales de la Gironde

Hostens Trail 2020 !

Premier rendez-vous du Challenge des sports de nature, l'Hostens Trails, co-organisé avec l’association Raid Hostens Aventure, se déroule samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Une manifestation ouverte aux plus de 16 ans, aux marcheurs nordiques et aux pratiquants de cani-cross. Plusieurs trails chronométrés sont proposés sur le week-end. Les départs et arrivées se font sur la zone de la base nautique du Domaine départemental d’Hostens.

Festival Bordeaux Rock 2020

Après un 15e anniversaire qui avait réuni plus de 5000 spectateurs, le Festival Bordeaux Rock est de retour du 23 au 25 janvier 2020, le temps d'une édition où se croiseront têtes d'affiche internationales et talents émergents. Toute l'équipe du festival est heureuse de vous faire découvrir les premiers groupes qui seront à l'affiche de cette 16ème édition : le quatuor « Ride », des fleurons du rock anglais mais aussi le groupe « Nitzer Ebb » (Vidéo), piliers de la scène EBM internationale, « Frustration », groupe emblématique de l'écurie Bord Bad ou encore « Rendez-vous », l'un des groupes post punk les plus passionnants du moment. Et 20 groupes bordelais à découvrir sur scène à travers la ville.

Un chapiteau en hiver à Bègles

Pour cette cinquième biennale circasienne ce sont 7 spectacles différents qui sont proposés à la fois au public de tout âge, mais aussi auprès de nombreux scolaires. Au programme : des initiations au disciplines aériennes du cirque, des master-class acrobatiques, des conférences, ateliers d’arts plastiques et grand déjeuner sur la piste ! Selon les spectacles les billets plein tarif proposés seront de 18 ou de 14 Euros, tarifs réduits à 12 ou à 10 Euros et à 5 Euros pour les enfants. Un chapiteau en hiver, à vivre à Bègles à l’Esplanade des Terres-Neuves sous chapiteau, du samedi 25 janvier au samedi 8 février 2020.

Du 25 janvier au 8 février à Bègles - Mairie de Bègles

Le petit plus du weekend : A la suite du festival médiéval de Saint-Macaire, Gric de Prat a créé un nouveau spectacle : « Aquitània ». La troupe y raconte le Moyen-âge en Aquitaine, enchaînant sur scène chants, récits et musiques. Un spectacle qui ne s’enferme pas dans une simple évocation historique mais qui reste un récit du XXIème siècle, fait par des artistes du XXIème siècle et qui retrace un passé beaucoup plus présent qu’il n’y paraît a priori… Un voyage poétique, musical, émouvant et surprenant, spectacle présenté pour la toute première fois, dans la métropole bordelaise, samedi 25 janvier 2020 à 20 heures, salle du Palio au Taillan-Médoc.