Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 27, 28 et 29 septembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 27, 28 et 29 septembre, « Le prénom » au Pin Galant, Sempé en liberté au Musée Mer Marine de Bordeaux (derniers jours), Axel Lattuada à la Nouvelle Comédie Gallien, du foot, de l’électro brésilienne à Cenon et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Florent Peyre et Jonathan Lambert au Pin Galant, la dernière du Festival Bordeaux Open Air, Axel Lattuada à la Nouvelle Comédie Gallien, derniers jours pour l’expo consacrée au dessinateur Sempé au Musée Mer Marine de Bordeaux, une affiche de rêve au Matmut Atlantique et un bon plan si vous aimez danser.

Florent Peyre & Jonathan Lambert dans "Le prénom"

Après son triomphe sur la scène Parisienne puis au cinéma, « Le Prénom », pièce désormais devenue culte, arrive au Pin Galant avec Florent Peyre et Jonathan Lambert. Vincent, la quarantaine triomphante, va être papa pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse va plonger la famille dans le chaos... A voir au Pin Galant de Mérignac, vendredi 27 et samedi 28 septembre à 20h30 !

L’Utopia à Bordeaux fête ses 20 ans !

Inauguré le 29 septembre 1999, l’Utopia, célèbre salle de cinéma du centre-ville de Bordeaux, souffle ce weekend ses bougies d’anniversaire. Vendredi 27 septembre rendez-vous pour fêter l’événement place Camille Julian avec un concert de Mosdtafa El Harfi et de la chorale La Volière, avec des projections de dessins sur la façade du cinéma. Samedi, la journée sera exclusivement consacrée aux enfants avec une programmation de films dédiée. Enfin dimanche, grand déballage avec auberge espagnole, organisée par l’association des amis de l’Utopia Bordeaux.

Bordeaux-PSG au Matmut Atlantique

Les Girondins de Bordeaux accueillent le PSG samedi 28 septembre 17h30 dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 au Matmut Atlantique. Notez que la ligne C du tramway, interrompue en raison de l’incendie du parking des Salinières entre les stations Gare Saint-Jean et Quinconces, retrouve un trafic normal sur toute la ligne à partir de ce samedi 28 septembre. Bon match !

Bordeaux-PSG, samedi 28 septembre

Et tout le monde s’en fout !

Axel Lattuada est de retour à la Nouvelle Comédie Gallien ! Le pitch de son nouveau seul en scène ? Lexa, héros de la série "Et tout le monde s'en fout", ne s'en fout pas justement ! Parce que, même si on ne pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire d'entrainement express? Quand une civilisation s'effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, Axel Lattuada, Youtubeur décalé, a décidé de vous former dès maintenant et va vous aider à survivre dans le monde de demain ! Rendez-vous à la Nouvelle Comédie Gallien, vendredi 27 et samedi 28 septembre à 20h30.

Le BOA invite Sao Paulo

Après la ville de Tokyo, et pour sa toute dernière étape, le Bordeaux Open Air invite Sao Paulo et vous prose de mettre le cap sur le Brésil et l’Amérique du sud ! Festival itinérant, le BOA prolonge l’été et vous donne rendez-vous dimanche 15 septembre au Rocher de Palmer à Cenon avec l’élite de la scène brésilienne : Trepanao (Selvagem), Carrot Green et Zopelar. Des mixes ultra efficaces entre house, groove psychédélique, batucada et disco tropical. Entrée gratuite et food-trucks sur place.

Sempé en liberté (derniers jours)

Pour sa deuxième exposition temporaire, le Musée Mer Marine de Bordeaux vous propose de plonger dans l’univers poétique du dessinateur Sempé à travers plus de 300 dessins originaux. L'occasion de découvrir, à travers une rétrospective d'envergure nationale, des inédits du dessinateur d'humour né à Bordeaux (33), connu notamment pour ses illustrations du Petit Nicolas (qui fête ses 60 ans cette année), ses publications régulières dans des journaux français ou étrangers (Paris Match, The New Yorker...) et ses nombreux albums parmi lesquels « Marcellin Caillou », « Raoul Taburin » ou « L'Ascension sociale de Monsieur Lambert ». Ne le ratez pas, l’exposition s’achève le dimanche 6 octobre !

Sempé en liberté au Musée Mer Marine de Bordeaux - Sempé

Le petit plus du weekend : La commune de Saint-Médard-en-Jalles avec le CCAS (centre communal d’action sociale) organise un thé dansant vendredi 27 septembre, salle Louise Michel (domaine de Caupian, avenue Pierre Ramond) de 14h30 à 18h30. Après-midi musicale et dansante en compagnie du chanteur et animateur Christian Musik réservée aux Saint-Médardais de plus de 60 ans. Aucun niveau requis et c’est gratuit ! Sur inscriptions par mail à accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr ou au 05 56 57 40 97 (jusqu’au 23/09 pour le premier et jusqu’au 25/11 pour le second).