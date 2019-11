Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 29, 30 novembre et 1 décembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 29, 30 novembre et 1 décembre, le Salon du bien-être au Parc des expositions, « Maintenant ou Jamel » à Arkéa Arena, un drôle de steward au Femina, un voyage au centre de la Terre, du sport et de la littérature à Lormont et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, Jamel Debbouze sur scène, le Salon du bien-être à Bordeaux-Lac, Jeanfi Janssens au Femina de Bordeaux, une visite de la grotte Célestine à Rauzan, les Foulées littéraires à Lormont et Michèle Bernier au Pin Galant de Mérignac. On y va ?

Salon du Bien-être Bio et Thérapies de Bordeaux

Pour cette édition 2019, le Salon revient au Hall 3 du Parc des Expositions de Bordeaux-lac, avec la mise en place d'une Navette Gratuite pour les visiteurs arrivant en Tramway ou en bus, histoire de rester zen ! Au programme : 200 stands, 70 conférences, des restos bio, concerts et tombolas. Sur le salon, tous les aspects du bien-être sont représentés : Alimentation, santé, beauté, maison et thérapies. Jeûne, feng-shui, psychothérapie intuitive, numérologie, bols tibétains, géo-biologie, méditation ou rééquilibrage énergétique. Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles tendances et trouver des réponses à vos questions en discutant avec les exposants : Horaires : Vendredi de 14h00 à 20h00. Samedi & dimanche de 10h00 à 19h00. Prix d’entrée : 3 € donnant accès aux stands, conférences, ateliers & animations. Pass 3 jours : 5€. Entrée gratuite pour les mineurs. Un événement France Bleu Gironde !

Un cours de Yoga © Getty - Hero Images

Jamel Debbouze à Arkéa Arena

Après six ans d’absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de jeu favori. Toujours aussi affûté, aérien, il vise juste et porte un regard drôle et acéré sur la société française et l’état du monde en général. Alors si vous voulez rire, c’est « Maintenant ou Jamel » ! A Arkéa Arena, vendredi 29 novembre à 20h00.

Marché de Noël de Bordeaux-Sud et Villegouge

Le village Bordeaux-sud, association de quartier implantée sur le secteur Saint-Jean, organise son traditionnel marché de Noël. Venez en famille faire le plein d’idées de cadeaux à déposer au pied du sapin : déco, jouets, gourmandises. Avec la présence du Père Noël (le vrai) et un stand de maquillage pour les plus petits. Restauration (et marrons chauds) sur place. Rendez-vous place du Cardinal Donnet les vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1 décembre 2019. A noter également un vide-grenier de Noël organisé à Villegouge dans le Libournais, dimanche 1 décembre à partir de 9h00.

Venez faire le plein d'idées de cadeaux pour Noël ! © Getty - George Pachantouris

Visite de la grotte Célestine à Rauzan

France Bleu Gironde vous emmène en ballade à Rauzan au cœur de l’entre-deux-mers. A quelques encablures du château et de son donjon fortifié qui monte la garde au-dessus des vignes se trouve la grotte Célestine, un lieu unique à visiter en famille à seulement 50 minutes de Bordeaux. Découverte par hasard en 1845 par un puisatier, cette cavité située à 13 mètres de profondeur s’enfonce sous terre sur un peu plus d’un demi-kilomètre. Accompagnés d’un guide, partez à l’aventure dans les entrailles de la terre, bottés et casqués avec une lampe frontale. Découvrez la rivière souterraine en toute sécurité façon «spéléo» et admirez les plus belles stalactites et autres concrétions calcaires, parmi lesquelles une impressionnante colonne de 3 mètres 50 de haut et les splendides draperies de pierre, surnommées « les dents de la baleine » les pieds dans l’eau ! Les enfants sont acceptés à partir d’un mètre vingt et la visite de la grotte, organisée samedi 30 novembre, dure environ 45 minutes. Réservations obligatoires au 05.57.84.08.69.

Jeanfi Janssens Au Théâtre Femina

"Jeanfi Janssens décolle", ou le parcours hilarant d'un steward qui monte. Et oui, c'était son vrai métier avant, chez Air France ! Une expérience dans laquelle il puise de nombreuses anecdotes pour alimenter ses spectacles. Dans ce nouveau One Man Show, ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, nous conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord. Avec son accent ch’timi à couper au couteau et son sens de la répartie à toute épreuve ! Embarquement immédiat au Femina, samedi 30 novembre à 20h00. France Bleu Gironde vous a offert vos invitations !

Les Foulées littéraires 2019

A Lormont, la 9ème édition des Foulées littéraires, salon du livre et des littératures sportives vous propose vendredi et samedi, des rencontres avec des auteurs, champions et commentateurs sportifs ! Avec la présence exceptionnelle de Raymond Domenech, Michaël Jérémiasz, Vincent Mathieu, et une dizaine d’auteurs, illustrateurs et journalistes, tels que Lionel Rosso, Virginie Troussier, Fanny Wallendorf, ou encore Ismaël Méziane. Rendez-vous au Pôle culturel et sportif du Bois fleuri à Lormont, vendredi 29 novembre de 9h00 à 21h30 et samedi 30 novembre de 9h30 à 20h30. Un évènement France Bleu Gironde !

Salon du livre et littératures sportives

Le petit plus du weekend : Après ses succès « Le Démon de midi », « Et pas une ride ! », « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda », Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et coécrit par sa complice Marie Pascale Osterrieth : « Vive demain » ! Au Pin galant de Mérignac, vendredi 29 novembre à 20h30 !