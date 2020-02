Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 29 février et 1 mars 2020

A ne pas rater ce weekend des 29 février et 1 mars 2020, vide grenier à Bordeaux, la Foire aux plaisirs de retour, du rugby, du foot, le « Jupiter Show » au Femina, l’exposition « Ombres et lumières » à Cap Sciences, concerts baroques à Auros, une course cycliste et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Vide-grenier des Bordelais, les manèges de retour sur l’esplanade des Quinconces à Bordeaux, UBB-Castres en Top 14, les Girondins de Bordeaux reçoivent Nice, le « Jupiter Show » au théâtre Femina, un festival de musiques anciennes à l’Abbaye du Rivet à Auros, du cyclisme avec la course Bordeaux-Saintes et des visites de la Citadelle de Blaye ! On y va ?

Vide-grenier des Bordelais

Organisé jusqu’à présent au début du mois avril, Les vide-greniers des Bordelais arrivent cette année avec un peu d’avance ! Dimanche 1 mars, les habitants des quartiers de Bordeaux déballent sur les trottoirs et les places de la ville : jouets, livres, CD, DVD, vêtements, bibelots, déco, petits meubles… Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent faire de la place dans leurs caves, leurs placards et leurs greniers et les familles en quêtes de bonnes affaires ! La liste des points d’animations dans les différents quartiers sur bordeaux.fr. Dimanche 1 mars de 17h à 19h !

Les Bordelais déballent tout ! © Radio France - Nicolas Fauveau

Foire aux plaisirs à Bordeaux

Depuis la plus haute Antiquité, de grandes foires et marchés se sont toujours tenus à Bordeaux, brassant une population animée d’étrangers, de commerçants et de baladins attirés par la fête. Autant de rendez-vous très attendus qui sont, chaque année des moments de fête populaire. La Foire aux Plaisirs perpétue aujourd’hui cette tradition depuis 1854 et plus de 800 000 personnes se pressent lors de chaque édition. Les manèges ont retrouvé l’esplanade des Quinconces, jusqu’au dimanche 22 mars 2020 ! Au programme pour les petits et les grands, la grande roue et sa vue unique sur toute la ville, auto-tamponneuses, labyrinthes de verre, trains fantômes, manèges à sensations fortes, tir aux cadeaux, chichis, churros et pommes d’amour ! Vendredi et samedi de 14h00 à 2h00 du matin. Dimanche de 14h00 à minuit. Accès Tram B et C, station Quinconces.

UBB- Castres

L’UBB, toujours leader au classement, reçoit Castres, l’ancien club de l’entraîneur Christophe Urios ! Coup d’envoi à 12h30, dimanche 1 mars à Stade Chaban-Delmas de Bordeaux, et à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde avec les commentaires d’Arnaud Carré !

A suivre en direct sur France Bleu Gironde !

Bordeaux-Nice

Ligue 1, dimanche 1 mars 2020. Les Girondins de Bordeaux, 12ème, accueillent l’OGC Nice, 10ème au classement, au Matmut Atlantique à 17h00. Commentaires signés Camille Huppenoire à suivre en direct sur France Bleu Gironde. Allez Bordeaux !

Au Matmut dimanche 1 mars à 17h

Jupiter Show au Femina de Bordeaux

En avant-première du festival les Fous-rires de Bordeaux, un événement France Bleu Gironde, la troupe du Jupiter Show diffusée sur France Inter débarque au Femina ! Avec la participation de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, Mélanie Bauer, Frédéric Fromet, Thomas Bidegain, Constance, Christine Gonzalez Pablo Mira, Clara Dupont-Monod, Juliette Arnaud et Hippolyte Girardot ! Spectacle à découvrir sur la scène du théâtre Femina, dimanche 1 mars à 19h !

Course Bordeaux-Saintes

Ne ratez pas dimanche 1 mars la 82ème édition de la Course cycliste Bordeaux-Saintes, parrainée par le champion Thomas Voeckler comptant pour la Coupe de France N2 ! Les concurrents s’élanceront de Saint-Savin de Blaye. Une épreuve remportée par Raymond Poulidor (en 1960) et qui accueille aujourd’hui des coureurs nationaux et étrangers animés d’une ambition de carrière nationale ou internationale. Le circuit retenu pour cette édition 2020 entraînera le peloton à travers les routes de Gironde et de Charente, entre vignobles et forêts. Une centaine de participants prendront le départ place de la Libération à Saint-Savin, dimanche à 12h00. Venez nombreux pour les encourager !

166 kilomètres à parcourir pour les coureurs - BSCO

Expo « Ombres et lumières » à Cap Sciences

Et si on allait jouer avec les ombres ? Bienvenue dans la maison du Professeur Archibald Ombre, vous allez y vivre toute une série d’expériences passionnantes ! Pourquoi une ombre est-elle petite ou grande, nette ou floue ? Glissez-vous dedans ou donnez-lui de la couleur ! Découvrez la collection d'ombres d'Archibald, et à travers les pièces de sa maison, expérimentez à votre façon les phénomènes d'ombres et de lumière. Du salon à l'atelier, de la cuisine au labo, l'observation et la manipulation seront vos meilleurs atouts pour comprendre le lien indissociable entre ombres et lumière et ainsi accéder à la théorie d'Archibald. Un voyage initiatique entre art, sciences et poésie à vivre en famille à Cap Sciences à Bordeaux jusqu’au 13 septembre 2020. Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00.

Musiques anciennes à Auros

Le Festival « Académie d'hiver de musique ancienne » 2020 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Auros du vendredi 28 février 2020 au dimanche 1er mars 2020. Au programme du Festival : « le petit Motet », Lully, Campra et Charpentier (cordes, violons, flûtes, clavecin, orgue et voix). Avec les Chantres de Saint-Hilaire. Fondé en 2010, cet ensemble d’excellence est spécialisé dans la redécouverte du premier répertoire baroque français. Il axe principalement son travail sur la musique sacrée, celle qui précède Lully, Delalande et qui a fondé le style français. A leur actif, deux disques, "Musique en la Chapelle d'Henri IV" et "Motets à la Cour du Roy". A découvrir en concert à l’Abbaye du Rivet à Auros en Sud-Gironde.

A Auros, du 28 février au 1 mars 2020

Le petit plus du weekend : Et si vous profitiez des vacances de février pour visiter en famille la Citadelle de Blaye ? Plongez dans l’histoire et découvrez le génie de Vauban, ingénieur, urbaniste et architecte militaire préféré du Roi Soleil. Des visites guidées de la citadelle de Blaye sont proposées par l’Office de tourisme à la découverte du système de défense mis en place par le célèbre maréchal, qui a transformé le visage de la France. Vous découvrirez également l'évolution architecturale de l’édifice et l'organisation de la vie des soldats en garnison sous Louis XIV dans cette citadelle de Blaye, joyau de l’Estuaire, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Visites les samedis et dimanches à 14h30 et 16h.