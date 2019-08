Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 31 août et 1 septembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 31 août et 1 septembre, le Black Bass festival à Braud et Saint Louis, des robots à Cap Sciences à Bordeaux, le festival « Tribus libres » à Cadaujac, le Portugal qui s’invite à Langon, un triathlon 100% féminin, la Fête à Léo et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Du rock dans les marais du Blayais, une exposition consacrée à la robotique à Bordeaux, 50 heures pour changer la planète et débattre des grandes questions environnementales, deux journées (très) gourmandes à Langon et, pour les plus courageuses, du triathlon à Hostens dans les Landes de Gascogne.

Black Bass Festival 2019

L’Achigan à grande bouche est un poisson d’eau douce originaire des USA et reconnu pour sa fougue et sa combativité… Il était logique qu’il donne son nom à un festival de rock ! Toujours authentique (100% bénévole), humain et indépendant, le Black Bass Festival, événement incontournable de la fin de l’été, est donc de retour vendredi 30 & samedi 31 août 2019 dans les Marais du Blayais à 45 minutes de Bordeaux. Au programme de cette édition 2019 : Johnny Mafia, Brutus, Little Jimi, Namdose. Rendez-vous à Braud et Saint-Louis au domaine de la Paillerie, pour deux jours de heavy rock, de fête et de DJ sets. Avec même des concerts pour les enfants (pour faire comme les grands !).

Expo Robots à cap Sciences

Les robots nous questionnent autant qu’ils nous fascinent. Omniprésents dans les films ou les grands romans de science-fiction, les humanoïdes, robots industriels ou ménagers, ont fait irruption dans notre vie quotidienne et débarquent à Cap Sciences à Bordeaux ! Venez explorer et comprendre cette nouvelle révolution et découvrir la toute dernière génération de robots qui changent notre façon de travailler, de vivre ou de nous soigner. En partenariat avec Cdiscount, Génération Robots et Aquitaine Robotics. En lien avec la Robocup 2020 qui aura lieu en Nouvelle-Aquitaine du 23 au 29 juin 2020.

Paille et Ripaille à Langon

Pour la troisième édition de « Paille & Ripaille », Langon devient, le temps d'un week-end, la capitale des richesses des terroirs avec un grand marché valorisant producteurs, viticulteurs, éleveurs et leurs circuits courts. La Fête de la Gastronomie avec des ateliers autour des spécialités culinaires de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, sans oublier une grande ferme, des animations et une exposition d'animaux. L'événement sera l'occasion de présenter un projet d'agrotourisme et sa route des fermes, mais également le nouveau carré des produits issus de l'agriculture bio. Invitée d'honneur de cette édition gourmande, la région de Gaia au Portugal.

Trois journées gourmandes à Langon

Festival Tribus libres

Vendredi, samedi et dimanche, le Festival « Tribus Libres » vous propose cinquante heures de découvertes musicales, culturelles, culinaires, environnementales et d'animations dans le parc du château de Cadaujac. Une effervescence d'artistes et de producteurs locaux est promise avec, en sus, des valeurs écologiques, locales et sociales. Un parc, des tribus, des indices et des énigmes pour relancer la planète en 50 heures ! Le festival est le premier du genre en France au rythme d'un escape game grandeur nature. Enfants, jeunes, adultes, parents, chacun y trouvera son compte et son plaisir.

La fête à Léo

A Sauveterre-de-Guyenne, la Fête à Léo est de retour samedi, au cœur de l’Entre-deux-mers, pour une découverte du patrimoine girondin, sur les pas de l'artiste-archéologue romantique du 19e siècle Leo Drouyn. Promenades et visites commentées, rencontres thématiques, expositions de peintures et gravures, récitals de musique... Matinée à pied autour de Sauveterre, après-midi en bastide. Expositions et rencontre autour de la photographie. Et un hommage à Yves Carlier. Rendez-vous samedi 31 août dès 9h00 sous la halle, place centrale, à Sauveterre de Guyenne.

Tri 4 Elles

Samedi 31 août à 13h00 à la base nautique du domaine de loisirs d’Hostens sera donné le départ du « Tri 4Elles », un triathlon 100% féminin. Bonne humeur et convivialité pour cette découverte de l’activité triathlon sur de petites distances. Dimanche 1 septembre aura lieu le « Triple Tri » : première édition de ce triathlon cross très courte distance (Natation 300 m, VTT 6 km, Trail 2 km) à effectuer 3 fois, sur un format type Superleague (Natation / VTT / Trail). Course mixte. L’épreuve est ouverte aux personnes ayant au moins 18 ans en 2019.

Indestructibles !

Le cinéma en plein air fait son retour dans le parc Peixotto de Talence ! Pour la deuxième édition, Talence Événements vous réserve un film de supers héros, à voir en famille : « Les Indestructibles 2 » réalisé par Brad Bird du studio Walt Disney. Cette projection gratuite, en partenariat avec UGC Talence, se déroulera samedi 31 août à 21h30 dans le parc Peixotto de Talence.

Le plus du week-end : Rendez-vous au départ de Blaye, dimanche 1 septembre pour une découverte artistique de l’île Nouvelle, au cours d'une balade guidée par les équipes de Surfrider Foundation Europe. Découverte de la faune, de la flore, de l’histoire et du patrimoine de l’île. Avec des ateliers artistiques participatifs animés par l'artiste Laurence Nourisson & The Desk Art Contemporain (pour toute la famille, enfants à partir de 5 ans). Réservation conseillée en contactant l’Office de Tourisme de Blaye au 05 57 42 12 09.