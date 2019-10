Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 4, 5 et 6 octobre 2019

A ne pas rater ce weekend des 4, 5 et 6 octobre, le Festival annuel d’avant-premières dans les cinémas CGR, de la B.D. en Sauternais, de l’opéra à Bassens, les Stéréo Types au Baz’Art, le salon du Bio à La Teste de Buch, le domaine de Certes qui fête la science et le petit plus du weekend !

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : huit films à découvrir avant les autres, 48 heures nature, la fête de la science au Domaine de Certes et le salon « Tendance Bio » à La Teste de Buch sur le Bassin d’Arcachon, le festival "Marais vous bien", des « first class entertainers » au Baz’Art et des vendanges à l’ancienne à Roquebrune dans l’Entre-deux-mers !

Festival d’Avant-premières dans les CGR de Gironde

Cette sixième édition est l’occasion encore ce weekend et jusqu’au 8 octobre de découvrir des films français ou américains en exclusivité avant leurs sorties en salle ! Parmi les huit longs métrages programmés cette année au Français de Bordeaux et au CGR de Villenave d'Ornon, le film événement « Gemini Man » avec Will Smith et le nouveau Film des Chevaliers du Fiel, « Les Municipaux, Trop c’est trop », avant sa sortie officielle le 23 octobre prochain.

48 heures nature en Nouvelle Aquitaine

Vendredi 4 et samedi 5 octobre se déroule la deuxième édition des "48 heures nature en Nouvelle Aquitaine" avec plus de 70 événements gratuits, ouverts aux petits comme aux grands, pour découvrir et apprendre à protéger l’environnement : Explorer une réserve naturelle au clair de lune, s’initier à la protection des oiseaux migrateurs, restaurer une ancienne pêcherie ou participer à un rallye nature écologique…

Parmi les sites qui participent en Gironde : La Réserve Naturelle géologique de Saucats, la Réserve des près salés à Arès sur le Bassin d'Arcachon, Terres d'oiseaux, le Marais des Agaçats à Lège-Cap-Ferret, la Dune du Pilat ou bien encore l'Etang de Cousseau près de Lacanau, etc... Retrouvez le programme complet des animations près de chez vous en cliquant ICI !

Festival de la BD à Barsac

Vous êtes fans de bande dessinée ? Rendez-vous au cœur du Sauternais à Barsac pour deux jours de rencontres avec une vingtaine d’auteurs, scénaristes, coloristes, dessinateurs et illustrateurs de renoms. L’invité d’honneur, Eric Liberge, auteur, entre autres, de la série Le Suaire, a signé la très belle affiche de cette 11ème édition, avec un clin d’œil appuyé au patrimoine de la commune : l’Eglise St Vincent de Barsac. Au programme : Séances de dédicaces, expositions, librairie stands d’éditeurs. Les jeunes bédéphiles pourront aussi s’initier à la création de BD avec des ateliers spécialement organisés pour eux ! Rendez-vous à Barsac dans le Sauternais, samedi 5 et dimanche 6 octobre.

Festival "Marais vous bien" !

Le festival dédié à l’humour « Marais vous bien » est de retour pour une 9ème édition à Saint-Ciers sur Gironde ce weekend avec comme têtes d’affiches Chantal Ladessous et La Bajon. Durant les trois jours du festival : de nombreux spectacles humoristiques et dans tous les styles, des comiques confirmés, des jeunes talents plein d’avenir, des découvertes étonnantes… Sans oublier des animations gratuites pour les petits et les grands durant tout le festival et des projections de films. Rendez-vous à Saint-Ciers sur Gironde du vendredi 4 au dimanche 6 octobre !

Le domaine de Certes fête la science

Dans le cadre de la Fête de la science, découvrez « Climat 360°, ça bouge autour de vous », la nouvelle exposition immersive et ludique de Cap Sciences avec casques de réalité virtuelle permettant un voyage à 360 ° dans l’environnement aquitain face au changement climatique. Accessible aux enfants à partir de 10 ans. Egalement au programme des conférences sur les oiseaux migrateurs et les sites de nidification animées par la LPO, des ballades thématiques autour de la protection du littoral avec l’association « terre & Océan » et des rencontres avec des chercheurs et des scientifiques. A découvrir au Domaine de Certes à Audenge samedi 5 et dimanche 6 octobre.

Les Stéréo Types au Baz’art à Fronsac

Il existe un mot américain qui n’a pas son équivalent dans la langue française : « Entertainment ». Il s’agit de l’art de divertir au sens noble du terme. L’objectif est de surprendre, d’amuser, d’émouvoir, de déclencher l’hilarité, en maintenant une ambition artistique et littéraire élevée. Textes ciselés, qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du gag… Rien n’est laissé au hasard avec les Stéréo Types ! Alors, même si Xavier et Bruno portent haut les couleurs de la francophonie et s’inscrivent dans la tradition des meilleurs « chansonniers », n’hésitons pas à dire que ce sont des « first class entertainers » ! Avec Xavier Vilsek et Bruno Buijtenhuijs, au Baz’Art à Fronsac les 4 et 5 octobre à 20h30.

Salon Tendance Bio à La Teste de Buch

Adopter un mode de vie sain, consommer des produits naturels, être attentif aux conséquences à court et moyen termes sont les priorités du consommateur d’aujourd’hui. Pour tout savoir sur ces nouvelles tendances, le salon « Tendance Bio » vous donne rendez-vous au Parc des expositions de La Teste de Buch pendant deux jours avec des dizaines d’exposants dans tous les domaines : alimentation, vin, cosmétiques, mode éthique, santé, habitat, jardin… Rendez-vous samedi 5 et dimanche 6 octobre de 10h00 à 19h00.

Le petit plus du weekend : La fête des vendanges d’antan se déroule samedi 5 et dimanche 6 octobre à Roquebrune, dans l’Entre-deux-mers, au château des Maubats avec une reconstitution des vendanges à l'ancienne avec la coupe manuelle, le transfert des comportes sur remorque attelée à un percheron, égrappage manuel, foulage aux pieds, entonnage des baies de raisin en barriques de chêne (4 sessions de deux heures sur le weekend-end : 10h / 12h et 15h / 17h avec des groupes de vingt personnes maximum par cession). Sans oublier des animations et des jeux comme le « Rouler de barriques", une course de garçons de café, tournoi de pétanque, Mölky, jeux anciens en bois. Des musiciens, un conteur, une exposition vente d'artisanat local, et la présence de vieux métiers avec un tailleur de pierre, tapissier, sellier, sculpteur sur bois.