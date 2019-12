Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 6, 7 et 8 décembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 6, 7 et 8 décembre, le Téléthon, les portes-ouvertes en Pessac-Léognan, le festival de la BD à Sablons, le concert Stars 80 à Arkéa Arena, la nouvelle pièce de Frédéric Bouchet, le festival « Les nuits magiques » à Bègles et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : Téléthon en Gironde, 40 châteaux vous ouvrent leur portes ! Le festival de la BD au Village du livre à Sablons, le meilleur des années 80 à Arkéa Arena, "Le bourbier" au théâtre des Salinières et le festival « Les nuits magiques » à Bègles, dédié au cinéma d’animation. On y va ?

Téléthon 2019, on compte sur vous !

C’est le comédien Jean-Paul Rouve est le parrain de cette nouvelle édition du Téléthon qui a pour thème « Multiplions les victoires » ! Les premiers médicaments capables de réparer l’ADN sont là ! La thérapie génique n’est plus un rêve, elle est devenue une réalité pour les malades. En 2019, le Téléthon célèbre cette révolution médicale avec la volonté farouche de multiplier les Victoires, pour qu’un jour chaque malade ait « cette chance » d’avoir un traitement. Grâce aux dons en 2018 : 34,7 millions consacrés à l’aide des malades, 54 millions à la recherche. Pour donner 36 37 (pour info, le centre de Bordeaux est le seul à recevoir les appels de toute la France dans les nuits de vendredi à samedi et samedi à dimanche). France Bleu Gironde est cette année encore la radio partenaire du Téléthon. Mobilisez-vous avec les bénévoles pour faire avancer la recherche et reculer la maladie. Il y a des centaines de manifestations à travers les communes de Gironde !

Portes ouvertes en Pessac-Léognan

Venez découvrir les propriétés de l'Appellation Pessac-Léognan, durant un weekend, 34 Châteaux vous ouvriront leurs portes pour des visites, des dégustations gratuites & animations ! C’est avec plaisir et fierté que les vignerons accueillent les visiteurs et amateurs et leur font découvrir l’histoire de leur propriété et la saveur unique de leur vin. Cette année, les propriétaires d’une quarantaine de Châteaux sont heureux de présenter leurs vins rouges et leurs vins blancs secs au travers de visites, dégustations et balades. Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019.

Festival de la Bande dessinée à Sablons

Pour la toute première fois, le Village du Livre à Sablons organise son premier Festival de la Bande-dessinée qui aura lieu dimanche 8 Décembre 2019. Un jeu-concours de dessin avec 100 cadeaux à gagner ouvert aux enfants et adultes ! Venez à la rencontre de vos auteurs, dessinateurs, scénariste ou traducteurs. Séances de dédicaces, découverte des ouvrages, expositions, animations enfants. Des B.D. dans tous les styles : historiques, d’aventures, humoristiques ou encore de science-fiction, mangas ou comics pour le plus grand plaisir des lecteurs. Le Village du Livre vous invite à découvrir les auteurs, scénaristes et dessinateurs de cette première édition. Rendez-vous à Sablons, dimanche 8 décembre de 10h00 à 18h00.

Festival de la Bande-dessinée à Sablons - Village du livre

Stars 80 à Arkéa Arena

Vous êtes fans des années 80 ? Alors direction Arkéa Arena, vendredi soir à Floirac, pour aller faire la fête et danser sur les tubes de Sabrina, Jean-Luc Lahaye, Larusso, Emile et Images, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Joniece Jamison, Plastic Bertrand, Pauline Ester, Début de Soirée, Cookie Dingler, Benny B, Jean Pierre Mader, Patrick Coutin, Phil Barney, Alec Mansion, Laroche Valmont, Thierry Pastor, Jean Schultheis (En alternance). Après 11 années de tournées sold-out et plus de 3,5 millions spectateurs, retrouvez les chanteurs emblématiques de cette décennie magique pour un show inoubliable à Arkéa Arena, vendredi 6 décembre à partir de 20h00 !

Le Bourbier au théâtre des Salinières

La pièce "Le bourbier" arrive aux Salinières ! Après un dîner entre amis, Clément revient au petit matin chez Marius pour lui demander de lui servir d’alibi vis-à-vis d’Adèle, sa femme. Cette nuit, il était chez sa maîtresse et, surpris par le mari, il a reçu une balle dans la jambe. Ce que ne sait pas Clément, c’est qu’Adèle est dans la chambre d’à côté, et a passé la nuit dans les bras de Marius. En réalité, Clément a une double vie et va enchaîner mensonges sur mensonges pour cacher à Marius, déjà paniqué, qu’il a participé à un kidnapping qui a mal tourné, et que la victime, un chimiste, est ficelée dans la malle de la voiture. La nouvelle pièce de Frédéric Bouchet qui se déroule de coups de théâtre en coups de théâtre et de quiproquos en quiproquos. C'est très drôle, et c'est à voir au théâtre des Salinières à Bordeaux, vendredi 6 et samedi 7 décembre à 20h30 (et jusqu’au 29 février 2020)

Les comédiens de la pièce - Théâtre des Salinières

Les nuits magiques à Bègles

La 28ème édition du festival international du film d’animation se déroule à Bègles jusqu’au 15 décembre ! Les nuits magiques ont pour objectif de faire découvrir la richesse et la diversité du cinéma d'animation par la diffusion de courts et longs métrages d'animation provenant du monde entier et utilisant des techniques d'animation différentes. Au programme : compétition internationale de courts métrages d'animation dotée de plusieurs prix du public. Projections-hommages à Jean-François Laguionie et à Paul Grimault (Le roi et l’oiseau). Master class, atelier d'initiation, expositions. Longs métrages et Improcinés (improvisations de comédiens autour de courts métrages d'animation). Au cinéma le Festival de Bègles.

Le petit plus du weekend : A l'occasion du 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, le Musée Mer Marine, présente une nouvelle exposition temporaire dédiée aux inventions du génie italien. Après avoir été présentée à Istanbul, Lyon et Barcelone, l’exposition présentée à Bordeaux rassemble 250 œuvres, dont 120 maquettes de machines volantes, chars, machines aquatiques, reproduites à partir des schémas originaux des machines inventées par Léonard de Vinci. A voir au Musée Mer Marine jusqu'au dimanche 8 mars 2020.