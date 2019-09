Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 7 et 8 septembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 7 et 8 septembre, les Médiévales de Bouliac, Climax à Darwin, l’inauguration de la place Nansouty, le Marathon du Médoc, "Ouvre la voie" à Créon et le festival Bordeaux Open Air !

Gironde, France

Ce weekend, remontez le temps à Bouliac en 1453 grâce aux Médiévales, venez découvrir la nouvelle place Nansouty à Bordeaux, rencontrez le chez indien Raoni à Darwin, venez tester votre endurance au Marathon du Médoc ou bien encore danser avec les Munichois Sedef Adasi, Vince, et Roland Appel dans le cadre du festival Bordeaux Open Air.

Les médiévales de Bouliac

Durant deux jours, au pied de l’église dédiée à Saint-Siméon, le village de Bouliac se transforme en un incroyable musée vivant à ciel ouvert pour la nouvelle édition des Médiévales, un fabuleux voyage qui va vous replonger au 14ème siècle, sous le règne du bon roi Charles VII, dit « le Bien Servi », en pleine guerre de Cent ans. Bienvenue au moyen-âge, samedi 7 et dimanche 8 septembre, déambulez en famille aux côtés des troubadours et des échassiers, écoutez des musiciens, restaurez-vous dans les tavernes médiévales, assistez aux démonstrations des jongleurs, fauconniers, chevaliers et autres cracheurs de feu. Découvrez la calligraphie, les blasons et les enluminures et tremblez en assistant aux joutes et aux jeux d’adresse à cheval. Une manifestation familiale pour petits et grands !

Spectacle pyrotechnique - Ville de Bouliac

Inauguration de la Place Nansouty à Bordeaux

Située entre le cours de la Somme et le cours de l’Yser, la place Nansouty change de visage après trois années de travaux. A l’occasion de l’inauguration officielle, samedi 7 septembre à 11h00, les commerçants de la place ainsi que les différentes barrières du quartier (Pessac, Saint-Genès, Toulouse et Bègles) déballent leurs bonnes affaires sur les trottoirs devant leurs vitrines. De 18h00 à 22h00, pique-nique de quartier et concert des Master of Muppets, metal brass band de 12 musiciens dans un répertoire très rock, en mode fanfare !

La place Nansouty terminée (vue d'artiste)

Festival Climax à Darwin

A Darwin, sur la rive droite de Bordeaux, Climax est un festival de musique, d'arts et de culture sur fond d'écologie, avec un fil conducteur : l'éco-responsabilité et le développement durable au quotidien. Venez célébrer toute les forêts du Monde, des Landes de Gascogne à l’Amazonie, les peuples qui y vivent et leur biodiversité. Au programme, concerts, conférences et débats organisés par des associations, des activistes et des organisations déterminés à réduire les effets négatifs de notre mode de vie sur l'environnement. Quatre jours de fête et de rencontres avec comme grands témoins : le chef indien Raoni, Nicolas Hulot, et des artistes : Criolo, 2manydjs, Lou Doillon, Kap Bambino, Malik Djoudi, Joyce Muniz, Chien noir. Du jeudi 5 septembre 2019 au dimanche 8 septembre 2019

L'affiche de l'édition 2019

35ème Marathon du Médoc

Le Marathon du Médoc réunit chaque année plus de 9 000 sportifs qui sont aussi de fervents adeptes des vins et des festivités qui sont associées à leur dégustation. Chaque année, le circuit traverse les vignobles et les châteaux prestigieux des appellations Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Médoc et Haut-Médoc, avec départ et arrivée à Pauillac. Le marathon, réputé à l'international, est célèbre pour l'ambiance festive qui y règne. 90 % des marathoniens courent en effet déguisés. Une course entrecoupée de nombreuses animations : pauses musicales au son de l'un des 23 orchestres disséminés sur le parcours, appréciation des vins offerts par les châteaux (23 dégustations œno-sportives sur le parcours), des huîtres (38ème kilomètre) ou encore de l'entrecôte (bien méritée, au 39ème kilomètre). Pour mettre en musique cet événement atypique, 2800 bénévoles sont mobilisés ce weekend !

Festival Vino Voce

Festival unique en son genre qui rassemble tous les ans à Saint-Émilion tous les talents et tous les arts portés par la voix, Vino Voce est de retour pour une sixième édition ! Créé en par Nadine Vasseur, longtemps animatrice et productrice d'un magazine sur France Culture et par François des Ligneris, viticulteur à Saint-Émilion et amateur d'art et de musique, ce festival a pour ambition de faire partager au public, leur passion commune pour la voix (et le vin !). Rendez-vous à Saint-Émilion, les 6, 7 et 8 septembre. Coup de cœur vendredi 6 septembre à 20h30, salle des Dominicains : Isabelle Georges au chant et Jeff Cohen au piano interprètent « Vienne-Paris-Hollywood, Chansons d'amour en exil ». La voix magnifique d'Isabelle Georges nous entraîne du music-hall au cabaret en passant par les airs célèbres du cinéma de l'entre-deux guerres.

Les Fatal Picards en concert à Créon dans le cadre du festival Ouvre la voix !

Festival itinérant à vélo le long de la voie verte de l'Entre-Deux-Mers de Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux ! Pas besoin d'être un as de la petite reine pour aller au festival "Ouvre la voix" : il suffit d'un vélo, d'un peu de jambes et en route ! "Ouvre la Voix" est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School Barbey alliant balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux, le long de la piste cyclable Roger Lapébie, piste qui relie Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. L'original « festival cyclo-musical » imaginé par la Rock School Barbey propose pour sa 17ème édition, les 7 et 8 septembre 2019, un éventail de parcours entre Bordeaux et l'Entre-deux-Mers, tous jalonnées d'étapes récréatives : des pique-niques en musique, des concerts dans des lieux hors norme. Avec les Fatals Picards en concert à l’Espace culturel des Arcades à Créon, samedi 7 septembre à 20h30.

Festival Bordeaux Open Air

Dimanche 8 septembre le BOA invite la ville de Munich et les artistes qui y vivent, pour terminer l’été dans une atmosphère conviviale et festive. Pour sa quatrième édition, le festival multi-site bordelais, entamé le 30 juin dernier, poursuit sa mission de rassembler dans la diversité et faire tomber les frontières. Concerts et animations au Jardin Public à Bordeaux avec les sons de Muallem, Sedef Adasi, Vince, et Roland Appel. Entrée gratuite !

Le plus du weekend ! La nouvelle exposition de la cité du vin « Argentina, terre de contraste » se poursuit jusqu’au 17 novembre : Après avoir mis à l'honneur les vignobles de Géorgie et de la vallée du Douro, la Cité du Vin présente le patrimoine viticole et gastronomique de l'Argentine, jusqu'au 17 novembre 2019, dans l’exposition temporaire "Vignoble Invité 2019". Partez pour un véritable voyage à travers les six principales régions viticoles de l’Argentine ! Grâce à des dispositifs numériques et immersifs, l’exposition propose une expérience sensorielle et participative à travers la nature argentine et sa spectaculaire diversité.