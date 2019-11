Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 8, 9, 10 et 11 novembre 2019

A ne pas rater ce weekend des 8, 9, 10 et 11 novembre, Top 14 avec le Derby de la Garonne, France-Serbie au Matmut, du Zouk à Arkéa Arena, les portes-ouvertes dans les châteaux de l' AOC Sauternes et Barsac, Laura Laune au Fémina de Bordeaux, des régates à Carcans et le petit plus du weekend !

Gironde - France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend : le Derby de la Garonne en Top 14 UBB-Agen, l’équipe de France féminine de foot qui reçoit la Serbie au Matmut Atalntique, Kassav en concert à Arkéa Arena, Les portes ouvertes en Sauternais, une humoriste belge au Fémina, du polar à Sablons et le Grand prix de l’Armistice à Carcans-Maubuisson ! On y va ?

France / Serbie au Matmut Atlantique

Evénement à Bordeaux ! Ne ratez pas ce weekend le match qualificatif pour l’Euro Féminin UEFA 2021 : France Serbie. Pour la première fois, l'équipe de France Féminine de foot joue au Matmut Atlantique de Bordeaux ! Deux Bordelaises figurent dans la sélection. Match à suivre samedi 9 novembre à 21h00 ! France Bleu Gironde vous a offert vos invitations !

Top 14 : UBB / Agen

9ème journée de Top 14 ! Samedi 9 novembre, les hommes de Christophe Urios reçoivent le SU Agen (actuellement 10ème au classement). Rendez-vous au stade Chaban-Delmas de Bordeaux à 18h00 et en direct sur France Bleu Gironde avec les commentaires d’Arnaud Carré !

UBB / Agen au stade Chaban-Delmas

Kassav à Arkéa Arena

Vous aimez le zouk ? Alors ne ratez pas Kassav’ qui se produira samedi 9 novembre 2019 à Arkéa Arena de Bordeaux. Cette prestation sera l’occasion de fêter les 40 ans de ce groupe mythique. Kassav’ a longtemps été considéré comme l’un des groupes français les plus célèbres au monde. Le groupe a joué sur les cinq continents et a donné des concerts aussi bien au Congo-Brazzaville, au Sénégal, aux États-Unis, au Japon et même en URSS. La musique de Kassav’ a révolutionné la musique antillaise. Rendez-vous samedi 9 novembre à 20h30 !

Portes ouvertes en Sauternes et Barsac

Si vous dit : « Yquem », « Climens », « Guiteronde », « Malle » ou « Lamourette » ? Comme tous les ans, le deuxième weekend de novembre, une cinquantaine de propriétés réparties sur les cinq communes des deux appellations AOC Sauternes et Barsac vous ouvrent leurs portes et vous invitent vous invitent à un voyage autour des arômes ! Découverte de vins renommés, de crus artisans, rencontres avec ceux qui les élaborent, accueillants et chaleureux au cœur d’un merveilleux terroir. Au programme : balades au milieu des vignes, visites des chais, ateliers de dégustations, associations culinaires mais aussi expositions et artisanat d'art. Une occasion unique de découvrir les domaines "du vin d'or" et de partager la passion des vignerons et leur amour de la terre. Du 9 au 11 novembre.

L'or du Bordelais ! © Getty - Philippe Ducasse

Laura Laune au Fémina de Bordeaux

Nouveau spectacle : « Le diable est une gentille petite fille » ! Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement innocent arrive sur scène... Que vous réserve-t-elle ? Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ? A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui a fait sensation en raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années, aborde sans concession les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres. Au Fémina de Bordeaux, vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20h30 !

Voile : 50ème grand prix de l’Armistice

Chaque année, le deuxième weekend de novembre à Carcans rime avec les fameuses régates de voile du Grand Prix de l'Armistice, organisé par le Cercle de la voile de Bordeaux. Ce grand prix 2019 commencera avec les dériveurs solitaires et doubles (Laser, 505 et 470) puis se poursuivra avec les catamarans (Formule 18). Rendez-vous à Carcans Maubuisson ce weekend où ce sont plus de 1000 concurrents soit 600 bateaux qui vont naviguer et concourir sur le plus grand lac d’eau douce de France !

La série des Laser en action ! - Médoc-Atlantique

Journée du Polar à Sablons

Le village du livre de Sablons accueille dimanche la Journée du polar régional. 26 auteurs vous attendent pour vous présenter leurs romans, tous plus frissonnants les uns que les autres ! L'invité d'honneur cette année est Stéphane Bourgoin, grand spécialiste des tueurs en série et des "profilers". Son tout dernier ouvrage, "Malfosse : affaire 1948" publié chez Bragelonne, revient sur une affaire de meurtres mystérieux commis dans le village de Malfosse entre 1948 et 1949. Pour les plus jeunes lecteurs : animations, Cluedo géant, Escape game etc...

Le petit plus du weekend : A voir au Baz’Art à Fronsac, « Debout-payé » ! Dans ce nouveau spectacle,la Compagnie Yakka vous invite à plonger dans l’univers drôle et corrosif de vigiles africains qui brossent un portrait de la société de consommation française. Le récit se déroule avec, en toile de fond, l’histoire de l’immigration des années soixante à nos jours. À travers leurs regards singuliers, partagez le quotidien de ces hommes de l’ombre des « grands magasins »… Cinquante ans d’histoire de l’immigration d’Afrique noire, cinquante ans d’histoire de France. C’est très drôle et c’est au Baz’Art à Fronsac, vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20h30.