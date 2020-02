Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde, les 8 et 9 février 2020

A ne pas rater ce weekend des 8 et 9 février 2020 : Le Jumping International de Bordeaux, Disney sur glace à Arkéa Arena, l’humoriste Elodie Poux sur scène, le Gala Tchaïkowski au Pin Galant de Mérignac, le Tremplin des 2 rives, deux jours de Rock Tribute à Fargues et le petit plus du weekend !

Gironde, France

Parmi les sorties incontournables de votre weekend, le Jumping International de Bordeaux et la grande Braderie d'hiver, des centaines d’oiseaux à observer au Teich, le Syndrome du Palymobil au Femina. La finale du Tremplin des 2 rives, des guitares électriques à Fargues-Saint-Hilaire et l’excellent Julien Strelzyk à la Drôle de Scène dans « Santé » ! On y va ?

Jumping International de Bordeaux

Du jeudi 6 au dimanche 9 février, Bordeaux devient la capitale du cheval avec la 46ème édition du Jumping International : compétitions, animations, sauts, spectacles équestres... avec un objectif Paris 2024 ! A noter trois temps forts : La soirée d’ouverture avec la Garde Républicaine avec trois de ses plus emblématiques démonstrations équestres : la Reprise des tandems, le Carrousel des lances et la Reprise des douze. Un show extraordinaire. Rendez-vous à 20h30 jeudi 6 février.

Trois jours de compétition

Dès le vendredi, place aux épreuves de saut d’obstacle, la dernière étape du circuit Coupe du Monde avant la finale, où participeront les meilleurs cavaliers de la planète, sans oublier la spectaculaire coupe du monde d’attelage à 4 chevaux. Le Salon du cheval avec 250 exposants, vous accueille durant toute la durée de la manifestation et vous présente toutes les nouveautés équestres : matériel, vêtements, accessoires, vans et remorques, etc… France Bleu Gironde vous propose une émission spéciale en direct du Jumping International de Bordeaux, samedi 8 février dès 16h avec Marie-Dominique Privé et ses invités.

Braderie d'hiver à Bordeaux

Depuis jeudi et jusqu'à samedi soir, la Braderie d'hiver est de retour dans le centre-ville de Bordeaux ! Un événement incontournable qui vous permet chaque année de dénicher de bonnes affaires chez vos commerçants habituels et de découvrir, en prime, des commerçants non-sédentaires venus installer leur étal pour l'occasion. 700 commerçants investissent les rues piétonnes de Bordeaux : le cours de l'Intendance, la rue Porte Dijeaux, la rue Sainte Catherine, la rue des Trois-conils et la place de la Victoire. Privilégiez les transports en commun pour vous y rendre !

Braderie d'hiver de Bordeaux © Radio France - Nicolas Fauveau

Disney sur glace

Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ce weekend avec « Disney sur glace, la magie éternelle » ! Laissez-vous subjuguer par plus de 50 personnages Disney inoubliables, avec Mickey en maître de cérémonie, l’irrésistible Minnie, Donald, Pluto et de nombreuses princesses « Disney ». Revivez la magie de la Reine des Neiges avec Anna, Elsa et Olaf. Chantez sur plus de trente chansons sur des passages de Toy Story, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion ou « La Belle et la Bête ». Un spectacle qui laissera à votre famille des souvenirs inoubliables ! A Arkéa Arena, à Floirac, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février 2020.

Visitez le Parc Ornithologique du Teich

La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon. Une diversité d’habitats naturels qui conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces (323 comptabilisées à ce jour) que vous pouvez observer à l’œil nu ou avec des Jumelles : Pic épeiche, Cigognes, Hérons cendrés, Spatules, Oies et Canards, Goélands marins, Milans noirs, Rougegorges, ou Gorgebleue à miroir blanc. A noter que la période de nidification a débuté fin janvier. Visites samedi et dimanche de 10h à 18h.

Le Syndrome du Playmobil

Ancienne institutrice, Elodie Poux ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît ! Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé à l’Education nationale, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies... Un humour qui pique et qui fait du bien ! Au théâtre Femina de Bordeaux, samedi 8 février à 20h30

Gala Tchaïkowski au Pin Galant de Mérignac

De la féerie de « La Belle au bois dormant » où le génie de Petipa n’a jamais été autant illustré que dans ce feu d’artifice chorégraphique, à l’acte blanc du « Lac des cygnes » dont la dramaturgie et la construction musicale en font encore aujourd’hui l’une des pièces les plus enchanteresses et renommées au monde, jusqu’à cette version de « Casse-Noisette » dont la touche contemporaine insufflée réussit à retranscrire toute la magie de cette œuvre spectaculaire... Ce programme offre un spectre remarquable de ce que peut être un ballet classique. Avec Andrian Fadeev, danseur emblématique du Mariinsky Ballet, au Pin Galant de Mérignac, samedi 8 février à 20h30.

Le lac des cygnes - Vlad Stepanenko

Finale du Tremplin des 2 Rives

Ce weekend se déroule la finale du Tremplin des 2 Rives 2020 ! Destiné à valoriser les talents des habitants, de tous âges et de tous horizons musicaux le Tremplin s'adresse aux artistes compositeurs interprètes seuls ou en groupe, n'ayant pas encore signé de contrat avec une maison de disques. Les styles musicaux privilégiés sont ceux des musiques actuelles amplifiées, dans toute leur diversité : rock, chanson, jazz, pop, hip-hop, électro. Finale samedi 8 février, 20h30 à la Rock School Barbey de Bordeaux.

Tribute Night 2020

Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de bon rock’n’roll, le festival « Tribute Nights 2020 » vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Fargues-Saint-Hilaire, du vendredi 7 février 2020, au samedi 8 février 2020. Au programme : « Strange Kind of Woman »” (tribute Deep Purple”), “Iron Of The Beast” (tribute Iron Maiden), et “The French Van Halen” en concert à Fargues-Saint-Hilaire. Salle du Carré des Forges. Branchez les guitares !

Le petit plus du weekend : « Santé » ! Avec Julien Strelzyk à la Drôle de Scène à Bordeaux. Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, Julien est allé en immersion dans un hôpital et vous dresse son diagnostic dans son nouveau one man show : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! Julien Strelzyk a fait les premières parties de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh. « Santé » a été élu meilleur spectacle dans la catégorie « Humour » du Festival Off d’Avignon 2019, élu par le public. A voir en urgence à la Drôle de scène à Bordeaux, vendredi 7 et samedi 8 février à 20h30.