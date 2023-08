Les Traversées Tatihou : du 29 août au 3 septembre 2023

Des concerts donnés au rythme des marées et une programmation musicale internationale qui invite au voyage font des Traversées Tatihou un rendez-vous insolite et unique, et ce depuis 1994.

L’après-midi les festivaliers rejoignent l’île Tatihou à pied à marée basse en empruntant le Rhun, un sentier qui serpente au milieu des parcs à huîtres et des rochers.

Quand vient le soir, les spectateurs regagnent les quais de Saint-Vaast-la-Hougue et son chapiteau pour poursuivre leurs découvertes musicales.

Cette année, le festival revient pour sa 29ème édition, du 29 août au 3 septembre, avec 34 artistes.

Procession de drapeaux aux Traversées Tatihou - D.Daguier

Programmation pour cette 29e édition :

Le festival propose du cinéma en plein air, des concerts décentralisés dans des lieux remarquables du Val de Saire, des stages de pratique artistique, une scène amateurs, des déambulations dans les rues de Saint-Vaast-la-Hougue et un village du festival.

Mardi 29 août

Saint-Vaast-la-Hougue :

Masterclass « les Gigantes » avec Rebecca Roger Cruz, 10h à 12h, salle René Mercier

« Dans les jardins de Samarcande » avec Ensemble Kimya, 18h, église

Bal du continent avec Parranda la Cruz, 20h à 21h30, scène ouverte

« O’brother » au Cinéhougue, 22h à minuit, projection plein air au Fort de la Hougue

Val de Saire :

« Sur les routes de Samarcande », à vélo et en musique dans le Val de Saire, départ à 9h30 (Saint-Vaast-la-Hougue au parking du collège) ou 11h (Château du Vast au parking face de l'entrée du château) / 25€

« Les 1001 savoirs d’Omar » avec Ensemble Kimya, 14h à 15h, Le Vicel - Ferme de la Folie

Mercredi 30 août

Saint-Vaast-la-Hougue :

Déambulation avec Jahiner, 10h30 à 11h à la place du Général de Gaulle, 12h à 12h30 au centre-ville, 14h à 14h30 du centre-ville vers plage

Inauguration du festival, 11h à 12h, scène ouverte

« L’Îlot Parents » la grande traversée, 15h20, la plage

Session Irlandaise, 16h à 18h30, restaurant La Marina

Bal du Continent Avec Manigale, 18h30 à 20h, scène ouverte

Telli Turnalar, 20h, Église

Tatihou :

Ohm / Tiombô, 16h05 à 17h50, chapiteau

Val de Saire :

Visite patrimoniale, 18h30 à 19h30, église de Barfleur

Aguamadera, 21h, église de Barfleur

Jeudi 30 août

Saint-Vaast-la-Hougue :

Stage de chant avec Belugueta, 10h à 12h et de 14h à 16h, salle des Tilleuls

« T’as pas tout dit à Tatihou » Avec Sourdurent, 11h à 12h, médiathèque

Bal des îles avec Bam Bam Tikilik, 14h à 15h30, scène ouverte

Session Irlandaise, 15h30 à 18h30, restaurant Le Débarcadère

Horzines Stara, 18h, salle Max-Pol Fouchet

Tatihou :

Membre Fantôme & Étude 4 - Fandango Et Autres Cadences, 14h à 15h30, Tour Vauban

Caamaño & Ameixeiras / Carlos Nuñez, 16h45 à 18h50, chapiteau

Val de Saire :

Sourdurent, 21h, La Halle aux grains (Quettehou)

Le quatuor Sourdurent - Sourdurent

Vendredi 1er septembre

Saint-Vaast-la-Hougue :

Stage de chant avec Belugueta, 10h à 12h et de 14h à 16h, salle des Tilleuls

« T’as pas tout dit à Tatihou » avec Duo Rüüt, 11h à 12h, médiathèque

Session Irlandaise, 16h à 19h, bar Le Commerce

Fahy & Crommen 4tet - Pères Et Fils, 20h15, salle Max-Pol Fouchet

Bal Du Continent avec Radio Tutti & Barilla Sisters, 22h à 23h30, scène ouverte

Tatihou :

In C // 20 Sonneurs, 15h45 à 16h45, Tour Vauban

Ruth Keggin & Rachel Hair / Mànran, 17h20 à 19h35, chapiteau

Val de Saire :

Visite patrimoniale, 18h30 à 19h15, église de Montfarville

Duo Rüüt, 21h, église de Montfarville

Samedi 2 septembre

Saint-Vaast-la-Hougue :

Stage de danse avec l’association Envie De P’tit Bal, 10h à 12h30, salle des Tilleuls

Déambulation avec Cycl’a Rêves, 10h à 12h, marché

« T’as pas tout dit à Tatihou » avec Belugueta, 11h à 12h, médiathèque

Bal du Continent avec Si Senior, 14h à 15h, scène ouverte

Session Irlandaise, 14h à 17h, bar Le Mouillage

Salon de musique avec Frank Tenaille, 16h à 17h, salle Max-Pol Fouchet

Tatihou :

Concerts-promenade, 15h30 à 17h30, jardins

Skeeq / Denez Prigent, 18h05 à 20h20, chapiteau

Nuit de Bals, 21h30 à 5h30, chapiteau

Val de Saire :

Visite patrimoniale, 18h à 19h30, ville de Saint-Pierre-Église

Belugueta, 21h, église de Saint-Pierre-Église

Dimanche 3 septembre

Saint-Vaast-la-Hougue :

« T’as pas tout dit à Tatihou » avec Denez Prigent, 11h à 12h, médiathèque

Stage de danse avec l’association Envie de P’tit Bal, 11h à 13h, salle des Tilleuls

Déambulation avec Cycl’a Rêves, 15h à 17h, place Général de Gaulle

Bal du Continent avec les Goublins, 15h à 17h, scène ouverte

Tatihou :

Concerts-promenade, 16h15 à 18h15, jardins

Val de Saire :

Cinéréville : Denez, le chant magnétique, 17h30 à 19h, cinéma Le Richelieu (Réville)

Informations complémentaires :

Saint-Vaast-la-Hougue, 50550

Accès Île de Tatihou :

- à pied depuis la plage – parcs à huîtres

- en bateau face à la capitainerie (sous réservation)

Point de vente

Avant le festival :

- en ligne

- dans les offices de tourisme partenaires

Pendant le festival :

Achats et retraits de billets au comptoir touristique de Saint-Vaast-la-Hougue, place Belle Isle

- du 19 au 31 août, tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

- du 1er au 3 septembre, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Carte de Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou - Traversées Tatihou

Pour des informations supplémentaires sur les tarifs ou encore les artistes, rendez-vous sur le site du festival des Traversées de Tatihou .

Le festival des Traversées s’inscrit dans une démarche écologique :

- Suppression des groupes électrogènes sur l’île

- Pas de poubelles donc pas de déchets

- Aucune bouteille plastique en circulation

- Une restauration locale, bio et peu carnée pour les artistes, les bénévoles et les équipes

- Une mobilité inclusive et respectueuse de l’environnement

- Des artistes présents durant tout le festival pour une économie de CO2

- Encouragement des festivaliers au covoiturage

- Favoriser les mobilités douces pour tous