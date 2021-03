Les trésors d'Yssingeaux

Si on fait volontiers le rapprochement entre le nom de la ville et ses armoiries dans lesquelles cinq coqs annoncent le lever du jour, c'est sur les monts des sucs qu'apprécient de se retrouver les habitants d'Yssingeaux aiment à se retrouver pour admirer leur ville chargée d'Histoire et de culture.

L'ancien château d'Yssingeaux abrite aujourd'hui l'Hôtel de Ville - Yoann Kerpedron

Encore habité par le Baron Haussmann, le champion de ski nautique Jean-Marie Muller et même la chanteuse Sloane, cette commune de Haute-Loire abrite aussi la Confrérie de la Brioche pour valoriser un produit local mais aussi valoriser un métier.

L'eau à la bouche

Depuis 27 ans, la devise de Pascal Liotier est de préparer pour les Yssingelais et Altiligériens les meilleurs pâtisseries, chocolats et confiseries. Après quelques années auprès de la maison Lenôtre puis un passage au Canada, cet artisan particulièrement doué pour faire ressortir le meilleur de chocolats du monde entier.

Les chocolats de Pascal Liotier à Yssingeaux - Yoann Kerpedron

Heureux lauréat du label « Yssingeaux, cité de la Brioche » consistant à valoriser le métier de l’artisan ainsi que la fierté de l’image gourmande de la ville, Pascal propose également à sa clientèle la fameuse brioche à la fleur d'oranger.

Pascal Liotier nous parle de ses créations gourmandes Copier

Les dessous chics

Belle à voir et à porter, la lingerie de La Cousette à Yssingeaux - Yoann Kerpedron

En poursuivant notre chemin, nous découvrons place Carnot une boutique présente dans le paysage d'Yssingeaux depuis 1978 et reprise vingt ans plus tard par Isabelle qui a trouvé là l'occasion de travailler de manière indépendante.

Isabelle dévoile les produits de la boutique de lingerie La Cousette Copier

"La Cousette" est un temple de la lingerie pour homme comme pour femme avec une sélection privilégiant le bassin européen : sous-vêtements, lingerie de nuit et collants, chaussettes ainsi qu'une gamme junior, la qualité est là.

Qualité et fantaisie, les goûts et les couleurs sont l'ADN de La Cousette - Yoann Kerpedron

Une concurrente en pleine fourme

Avec une vingtaine de commerces entre l'Isère, la Loire et le Rhône, les produits laitiers de l'entreprise Gérentes associent la richesse du terroir et une longue expertise sur tous les métiers du lait dans des recettes simples et naturelles.

Didier Gérente parle de l'héritage de l'entreprise et des produits Copier

Poursuivant le savoir-faire de ses grands-parents, Didier Gérente permet de faire perdurer plus de 70 ans de simplicité et d'authenticité à travers le lait, yaourt, beurre, crème en grande surface comme en magasins spécialisés sans oublier les fromages dont la fameuse fourme d'Yssingeaux, plus crémeuse que ses concurrentes de Montbrison et d'Ambert.

Lequel de ces produits est à consommer avec modération ? © Getty -

Le sens du civisme et du volontariat

Après l'appel lancée par la collectivité d'Yssingeaux, ce sont près de quatre-vingt volontaires qui se sont manifestés pour intégrer la réserve civique de la commune, laquelle peut être amenée en cas de besoin à aider des personnes âgées et isolées.

Pierre Liogier, maire d'Yssingeaux, évoque le fonctionnement de la réserve civique Copier

Dans ce contexte de pandémie et d'aide, la salle de la Coupe du monde a été mise à disposition pour installer le centre de tests Covid pour prêter main forte au centre de vaccination, situé au sein de l'hôpital Jacques-Barrot, afin d'organiser les rendez-vous... là encore, les membres de la réserve civique donnent de leur temps.