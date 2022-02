Les vacances approchent, l'Interlude vous attend à Dijon !

L'Interlude est un espace dédié aux enfants, ados, adultes et seniors et propose un large choix de pratiques sportives, artistiques et culturelles. France Bleu Bourgogne vous y emmène !

L'Interlude organise tout au long de l'année différents ateliers de danse, de chant, de théâtre, de musique, d'arts plastiques, des activités bien-être et ce pour tous types de publics. L'interlude c'est aussi des expositions, des conférences, des événements et des soirées. Un lieu qui entend faire rayonner la culture et les pratiques artistiques. Durant les vacances, ... encore plus de loisirs à l'Interlude, on explore ça dans le détail !

L'Interlude - Présentation générale

Claire Saunier, directrice de l'établissement et intervenante théâtre © Radio France - Caroline PAUL

Des ateliers enfants éducatifs ET ludiques !

On s'exprime, on crée, on grandit ! © Radio France - Caroline PAUL

Des ateliers enfants, ados ET adultes !

L'atelier aquarelle se poursuit avec Nathalie... © Radio France - Caroline PAUL

Les vacances d'hiver approchent... A l'Interlude, on ne s'ennuie pas !

L'éveil théâtral c'est possible dès 3 ans ! © Radio France - Caroline PAUL

L'Interlude : 61 Rue d'Auxonne, à Dijon - contact@linterlude.fr - 07 86 32 08 27