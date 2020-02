Les vacances au Musée du Compagnonage

Tours, France

Jeux de pistes et parcours ludiques au sein des collections permanentes sont au rendez-vous.

Voici l'occasion d'observer d’impressionnants chefs-d’oeuvre, de découvrir les métiers de l'artisanat ou encore de se mettre dans la peau d’un maître d’oeuvre en famille.

Tous pour un ! : Si vous deviez construire une maison, par où commencer… La cheminée, l'escalier, le mur ? Dans notre région, nous pouvons utiliser de la pierre, mais laquelle ? Orientés par un livret-jeu, les enfants imaginent au musée la mise en place d'un chantier, en organisant eux-mêmes le travail des artisans ! À partir de 7 ans.

Les P'tits compagnons s'amusent : Avec ses gommettes, ses jeux d'observation et de dessin, ce livret haut en couleurs permet aux enfants de moins de 7 ans de visiter le musée de manière plus autonome et de profiter de ce moment bien à eux, comme les grands ! À partir de 4 ans.

Sur la piste des Compagnons : Un jeu de découverte pour apprendre à observer en détails les chefs-d’oeuvre sous tous les angles. À partir de 7 ans.

Les Livrets-jeu sont distribués à l'accueil du 15 février au 1er mars 2020. (À partir de 4 ans)

Entrée : 5,80 € / 4€ / Gratuit - Ouvert tous les jours sauf le mardi

Renseignements : 02 47 21 62 20 / museecompagnonnage@ville-tours.fr