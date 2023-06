Les vacances en Côte-d'Or

Où se baigner ?

- Le lac de Pont à Pont-et-Méssène : Baignade non surveillée , aire de pique nique, espace jeux et restaurant

ⓘ Publicité

- La base de loisirs de l'étang Fouché se situe près du centre ville d’Arnay-le-Duc et à proximité du camping**** de l’Etang Fouché : Baignade surveillée de 13h à19h

Location de Bateau-pédalier (8€ la 1/2 heure ou 10€/heure), paddles (5€ la 1/2h et 7€/heure).

Jeux aquatiques. Équipements pour handicapés, fauteuil aquatique, toilettes.Point d’accueil détente et petite restauration

Arnay-le-Duc: sa base de loisirs

- Base de loisirs d'Arc-sur-Tille : EN SAVOIR PLUS

- Réservoir de Grosbois-en-Montagne : Baignade non surveillée

- Beaune Côté Plage à Montagny-les-Beaune : TOUT SAVOIR

- Domaine du Lac de Chour : Base de loisirs, pêche et restaurant. Ouvert aujourd'hui jusqu'à 18:00

Lac de Chour

- Lac de la Tille : EN SAVOIR PLUS

- Lac de Nolay : TOUT SAVOIR

- Plage de la Chanoie à Pontailler-sur-Saône : Baignade surveillée, bar-guinguette. Terrain ombragé, pétanque, volley, ping-pong.

- Lac Kir à Dijon : Baignade surveillée

Lac Kir

- Lac de Panthier à Châteauneuf-en-Auxois : Baignade surveillée

- Plan d'eau "Le nid à la caille" à Venarey-Les Laumes : Baignade surveillée

Bel été avec France Bleu Bourgogne