Les Voca People rechargent leur vaisseau spécial à Monaco

Voilà une expérience théâtrale inoubliable autour de grands classiques de la variété Française et internationale. Comédie, performance vocale, chansons a capella et techniques de beatbox, les Voca People présentent un spectacle insolite, plein d'humour et qui nous émerveille.

Huit extraterrestres curieux

Les Voca People sont de curieux extraterrestres curieux du monde des humains (et de leur répertoire musical).

Sur scène : six chanteurs et deux beatboxers qui reprennent les grands standards de la chanson internationale (Michael Jackson, Céline Dion) et Française, sans oublier des medleys de musiques de films.

Aucun instrument n’est utilisé, les personnages évoluent seuls, avec leurs organes vocaux, a cappella…

Vaisseau spécial en panne

Dans le show, on apprend qu'après un millénaire de voyage intergalactique, les Voca People se voient contraints à un atterrissage d’urgence sur la planète Terre. En effet, le générateur de leur vaisseau spatial, fonctionnant à l’énergie musicale, est complètement déchargé. Sur leur nouvelle terre d’accueil, les Voca People découvrent peu à peu les étranges coutumes et musiques de la planète. Avec l’aide de ses habitants, ils vont pouvoir reconstituer les réserves énergétiques de leur vaisseau spatial.

