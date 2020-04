"Lieux Mouvants" un incontournable en Bretagne lance un Crowdfunding !

Des rendez-vous avec la création dans 5 lieux magnifiques et totalement préservés en Côtes d'Armor et en Morbihan. Demain ? Découvertes d'autres lieux magiques et inconnus dans le 22 et le 56, mais aussi en Finistère et en Ille et Vilaine. Le Festival Lieux Mouvants anime les Week-ends d'été...

Bienvenue dans l'aventure "Lieux Mouvants" !

LIEUX MOUVANTS SUR ULULE Le festival Lieux Mouvants, qui anime les week-ends d’été en centre Bretagne depuis 7 ans, de début juin à fin août, dans des lieux magiques et méconnus, prépare sa saison 2020 avec une programmation du même niveau que le passé. Cette année sont encore prévus des spectacles créés in situ, avec François Morel, l’ensemble Mathéus, Israel Galvan, Jean-François Zygel et bien d’autres, des rencontres avec Jean-Louis Étienne, Amos Gitai, Francis Hallé, Axel Kahn et bien d’autres, des expositions avec Jean Nouvel et Martin Parr, 7 installations de plasticiens dans les 7 lieux, des visites de jardins, la journée des chefs : un immense picnic avec des chefs bretons étoilés.

Là-dessus le confinement lié à la pandémie de Covid 19 nous tombe dessus. Nous ne désespérons pas de réussir à faire un festival cet été . Mais en attendant nos frais fixes continuent. Pour y subvenir nous avons lancé sur la plateforme Ulule un financement participatif. Si vous nous aidez vous aurez droit à des contreparties tout à fait intéressantes : affiches signées, tee-shirt, déjeuner avec les artistes... Et en plus vous pourrez déduire 60% de votre contribution de vos impôts ! Nous avons déjà réuni un quart de la somme de 10.000 €. Il vous reste 30 jours, pas un de plus, pour contribuer ! Choisissez votre niveau de contribution et rendez-vous cet été à Lieux Mouvants https://fr.ulule.com/lieux-mouvants-bretagne/Merci à vous

