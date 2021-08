"Lire au fil de l'eau" à Villeneuve-sur-Yonne samedi 21 août

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

Antoine Linguinou est comédien et metteur en scène des Chantiers du Théâtre à Villeneuve-sur-Yonne il présente "lire au fil de l'eau" , ce samedi 21 août : entre 17h et 18h30, square Verly, les comédiens collectent les textes que vous apportez pour compléter ceux qu'ils ont préparés avec les bibliothèques du secteur. A partir de 18h30, les lectures commencent, en mots, en jeu et en musique, tout en buvant un verre servi par La Lucarne aux Chouettes !

- - CLAP 89

Patricia Gravier, participe au festival international du court métrage CLAP 89, à Sens depuis sa création, elle est aussi partie prenante dans l’association CinEtc, ciné-club du cinéma Agnès Varda à Joigny.

- © Getty - Colin Hawkins

Thérèse Fleurent enseigne le taï chi chuan à Villeneuve-sur-Yonne, et dans le Sénonais via la MJC La Fabrique, un "taï chi nomade" !