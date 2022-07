Loin du bitume à Tarbes : le jardin Massey labellisé « jardin remarquable »

Un merveilleux parc paysager en plein centre de Tarbes : le jardin Massey. Le botaniste Placide Massey l’a dessiné et composé avec beaucoup de soin au 19ème siècle. Un lieu tranquille pour se reposer et passer un petit moment pour y découvrir une riche collection d’arbres centenaires et d’arbustes qui proviennent du monde entier et les espèces d’origine exotique représente la moitié des plantations. Un étiquetage permet de connaître les espèces. On y rencontre des animaux : chèvre, cochon d’inde ou lapin nain. Des canards mandarins, des paons. On peut y jouer aux boules lyonnaises ou au tennis. Des aires de jeux sont à disposition des enfants et même un petit train, un labyrinthe d’arbustes. Des animations, expos ou spectacles y ont lieu.

Au jardin Massey se trouve aussi un musée à visiter avec des expositions temporaires

Le musée Massey dans le jardin est un musée d’art et d’histoire. D’abord, vous y verrez une galerie dédiée aux Beaux-Arts et d’un espace retraçant l’histoire des hussards. Le musée Massey propose cette année une exposition intitulée Evoquer l’Orient sur l’orientalisme au XIXe siècle. On le retrouve alors dans tous les Arts, de la gravure à la peinture, des objets d’arts à l’architecture, en passant par la littérature et les arts du spectacle. Des sculptures sont aussi à voir sur les pelouses du jardin Massey. Un kiosque à musique près du petit lac accueille des concerts, pièces de théâtre et festivités pendant l’année