Lovetrain2020 : à rebours de la morosité ambiante au son de Tears for Fears à Cannes

Lovetrain2020 est une ‘comédie musicale’ contemporaine pour 14 danseurs, qui invoque la musique du duo anglais des années 80 Tears for Fears ( Mad world, Shout, Everybody Wants to Rule The World, Change, Sowing The Seeds Of Love et bien d’autres tubes de cette décennie). Une ode chorégraphique, annonce Emmanuel Gat qui a, par ailleurs, créé son école de danse à Marseille.

Lovetrain2020 a reçu le prix du meilleur spectacle danse de la saison 20/21 du syndicat professionnel de la critique.

Une masterclass avec Emmanuel Gat

Vendredi 9 décembre à 18h30 est organisé une masterclass pour les danseurs de niveau intermédiaire et avancé avec le chorégraphe Emmanuel Gat. Inscription obligatoire : rpublic@palaisdesfestivals.com (15€)