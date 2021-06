JEU - Gagnez vos invitations pour Ludopia à Accous, un parc de loisir qui se partage en famille

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez vos invitations pour Ludopia à Accous, pour un moment de découverte, d'amusement et de jeux en famille. Jouez au jeu "Les petits baigneurs" sur France Bleu Béarn pendant les vacances d'été !

Gagnez vos invitations pour Ludopia à Accous. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les petits baigneurs" tout l'été. Pendant ces vacances d'été, France Bleu Béarn vous offre des moments de partage et d'émerveillement en famille.

Ludopia à Accous, un parc à partager en famille

Inauguré en 2016 à Accous, Ludopia propose un moment de partage intergénérationnel entre découverte, amusement et jeux « Il y en a pour tous les gouts : Si on a envie d’être cool, de se défouler ou de réfléchir. L’idée, c’est de répondre aux attentes de chacun» résume Myriem Ewann, à l’origine du projet.

Tous les sens en émoi

Que ce soit à travers des jeux d’équilibre, des illusions d’optiques ou sonores, des parcours sensoriels, ou à travers une centaine de jeux traditionnels en bois , tous les sens sont mis à contribution. "Quand on passe un moment à Ludopia, on ressort baigné de sensations très différentes. La vue, l’odeur et le toucher sont stimulés, que ce soit de manière suggestive ou non ».

Et pour la vue, les trois ou cinq heures de visite sont également l’occasion d’admirer la vallée d’Aspe qui entoure ce lieu qui fut d’ailleurs l’un des premiers sites de visite labellisé Esprit Parc en France.

Ludopia possède également le label Tourisme et Handicap, que ce soit pour les personnes atteintes de handicap, visuels, auditifs, moteurs ou mentals.

Les nouveautés 2021

L’occasion pour tous de découvrir les nouvelles activités sorties de l’imagination de l’ équipe du parc, comme la « boîte à sardines », le petit coin, les chaises de juge, ou encore la baignoire aux canards.

Autre nouveauté, le snack qui est dorénavant pratiquement 100% bio, un changement qui va dans le sens de la démarche écologique et solidaire du parc, dont les modules sont créés à partir de matériaux de récupération.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur espaceludopia.fr