Les Puces de Metz se tiendront le 15 février 2020 en partenariat avec France Bleu Lorraine

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités...On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin 19ème et début 20ème siècle.

Metz Expo organise le 15 février 2020 le Marchés aux Puces, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'objets anciens.

Les Puces de Metz le 15 février 2020

Les Puces de Metz, une tradition messine

Au total et sur l’année, ce sont plus de 150.000 personnes qui fréquentent chaque année les Marchés aux Puces de Metz.

De 90 exposants à l’origine, ces Marchés sont passés à plus de 300 ! Ils viennent en majorité du Grand Est mais aussi de la région parisienne et lyonnaise, du nord de la France, du Centre et occasionnellement du Sud ou de Bretagne.

C'est le rendez-vous mensuel des amateurs de brocante, d'antiquités et d'objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies.

Informations pratiques :

Horaire visiteurs : samedi de 7h à 12h

Entrée gratuite

parking offert par Metz Expo Evénements

Le marché propose de nombreux services aux exposants et aux visiteurs : restauration rapide, distributeur de billets…

