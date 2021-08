Manthelan :Ce samedi 21 août, " Brocante et Chocolat"... le mariage du vide-grenier et de la gourmandise !

Brocante et Chocolat est un événement très gourmand de la Chocolaterie de Manthelan. Des brocanteurs, des chineurs et des curieux. Profitez des démonstrations chocolatées, d'une tombola et de la présence des producteurs locaux !