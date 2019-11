Il était une fois...un marché de Noël à Montigny-lès-Metz... avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine et la ville de Montigny-lès-Metz présentent à l'espace Europa et sur le parvis Claude Goutin le Marché de Noël qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2019.

Montigny-lès-Metz, France

Il était une fois...

De mignons lutins qui décidèrent à quelques semaines de Noël, de répandre sa magie en créant des Marchés. Ils installèrent de petits chalets en bois, des lumières, des guirlandes,... Chaque chalet avait une spécificité, on pouvait y découvrir un lutin présentant ses créations de jouets en bois, un autre proposait de déguster de tendres gourmandises comme le pain d'épices. On ressentait une véritable joie à travers les allées, passant d'un chalet à un autre dans une ambiance chaleureuse et féerique.

Venez découvrir à Montigny-lès-Metz avec France Bleu Lorraine le savoir-faire des artisans et exposants afin de dénicher des objets et des cadeaux originaux : décoration de Noël, céramiques, peintures, petits meubles, objet en soie, verrerie, émaux, bijoux, porcelaine,...

Le tout dans une ambiance conviviale et gourmande grâce à des spécialités locales, de la charcuterie, du chocolat mais aussi des vins de Moselle et d'Alsace.

Rendez-vous les 29, 30 novembre et 1er décembre à l'espace Europa et sur le parvis Claude Goutin - 73 rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz

Ateliers conte & fabrication de cartes de Noël

Le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 sur inscription au 03 87 55 74 51 ou agenda21@montigny-les-metz.fr

photo d'illustration © Getty

...et aussi une piste de curling, un manège et des animations pour les enfants !