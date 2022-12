Marché de Noël fermier à Metz : préparez les fêtes avec nos producteurs mosellans

Préparez vos fêtes de fin d'année ✨

Pour de bons produits locaux et de qualité, rendez-vous au Marché de Noël fermier les 10 et 11 décembre, place St Livier à Metz, de 10h à 18h. Cette 25ème édition est organisée par l'association "Agriculture et Tourisme", avec le soutien de la Chambre d'Agriculture de la Moselle, en partenariat avec France Bleu Lorraine.

Plus de 30 exposants producteurs fermiers de Moselle vous accueillent et vous proposent leurs produits de qualité pour vous régaler, ainsi que vos convives, lors des fêtes de fin d'année.

Des bons d'achat à gagner

Chaque jour de cette semaine, écoutez Circuit Bleu - Côté Saveurs entre 10h et 11h, gagnez votre bon d'achat de 40€ à dépenser sur les différents stands du marché de Noël fermier.

Il y a de quoi en avoir l'eau à la bouche, quels que soient les goûts :

Vous pourrez également retrouver quelques stands non alimentaires - et pourquoi pas trouver quelques idées de cadeaux de Noël - comme des articles en laine mohair, tissages ou encore tricots (Ferme de la Witz à Adelange).

Retrouvez également le marché de Noël fermier à Sarreguemines les 17 et 18 décembre.

Infos pratiques