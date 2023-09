Marchez, courrez et pédalez pour la bonne cause avec Retina France

Créée en 1984, Retina France est une association à but non lucratif qui soutient notamment la recherche médicale en ophtalmologie et qui lui consacre une grande partie de ses fonds.

Dans le cadre des Randos Retina, Retina France et France Bleu Cotentin vous donnent rendez-vous au Centre de loisirs du Becquet de Tourlaville.

Au programme

14h : Rando Vélo route (35km-65km)

14h30 ; Rando Vélo Famille (8km)

14h45 : Trail & Cani Rando (9km-13km-16km)

14h55 : Rando pédestre (9km-13km)

15h : Rando Famille (5,5km)

14h à 17h : Initiation au club biplace

17h : Radio crochet

Et le soir, L'audace'Yeux

20h : Sophro balade

20h10 : Trail (9km-13km-17km)

20h15 : Rando pédestre

Animations et restauration sur place

Informations pratiques : 5€ par rencontre (gratuit pour les moins de 12 ans) - plus d'informations sur lesrandoretina.fr

Vous voulez en savoir plus sur cet événement ou sur l'association Retina France et ses combats ? Rendez-vous lors de l'émission "A votre service", le lundi 4 septembre de 9h30 à 10h avec Yannick Leflot !