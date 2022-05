Maromme vit à l'heure de la musique brésilienne avec le festival D'la samba dans les épinards

L'association Agogô percussions a initié ce rendez-vous en 2019 et devait le proposer tous les 2 ans , mais la pandémie a mis à mal ce projet l'an dernier. Les membres de l'association et leurs partenaires se sont démenés et nous offrent 2 jours de fête vendredi 27 et samedi 28 mai 2022.

Le programme des animations du festival D'la samba dans les épinards

Batucadas: Batuk Nagô, les mauvaises graines, O Maracuja, Agogôdromo.

Stages de danses brésiliennes et de percussions, initiation à la capoeira, expo-vente ...

Pour les enfants: Atelier de bricolage pour fabriquer de petites percussions, maquillage, stage de percussions, lecture et spectacle "Inacio et le cavaquinho

Les concerts

vendredi 27 mai : 20H Forro na chuva - 22H Lucia de Carvalh - 0H Tambores Nagô

samedi 28 mai : 19H Bècots da Lappa - 21H Massarandub - 0H DJ Tom B

Infos pratiques:

Le festival se déroule au parc Signa , route de Duclair à Maromme de 9h à 1h

Tarif: 28€ / jour ou pass 2 jours 46€