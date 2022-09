Match amical entre Nice et Cannes samedi 24 septembre

Film for change

Ça promet d'être aussi intense qu'un match de ligue 1. Le championnat (très) amical auquel s'amusent les Counta BlaBla redémarre samedi 24 septembre 2022 à l'Espace Garibaldi de Nice (les tickets pour le match sont dispos ici).

Les Counta BlaBla devront dégainer créativité, humour, réactivité et convaincre le public.

Counta BlaBla, des conteurs d’histoires absurdes

Ils ont leur hymne, leur entraînement intensif, leur supporters... Les Counta BlaBla - depuis dix-sept ans - s'amusent sur scène face à d'autres ligues d'impro en France. Pour débuter ce "championnat", ils affronteront la ligue d'impro de Cannes.

Thèmes délirants

Pendant quelques minutes, ils doivent créer un sketch comique avec un thème souvent délirant donné par un arbitre. Et les joueurs doivent jongler avec les galères (on parle de « contraintes » par exemple jouer à la manière d’une comédie musicale, façon Molière,...). Pas vraiment une compétition, car les deux équipes (six joueurs chacune) doivent fabriquer la saynète ensemble... sans s'être concertées. L'objectif ? Nous faire passer un moment fun.