May'Feria : des places à gagner sur France Bleu Mayenne

Affiche de la May'Feria qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023 à Sainte-Suzanne et Evron

Un festival unique

Dix mille personnes sont attendues, selon les organisateurs, pour cette troisième édition de l'évènement May'Feria prévu les 10 et 11 juin 2023 à Sainte-Suzanne et Evron. Un festival aux couleurs du sud-ouest, unique en Pays de la Loire, qui verra se succéder des courses landaises, une grande soirée bodega, un vide-greniers ou encore un marché artisanal avec une fête foraine. Au total, ce seront près de 6 bandas européennes qui seront réunies, soit plus de 150 musiciens.

Des places à gagner

France Bleu Mayenne vous fait gagner dix places pour la grande soirée Bodega qui aura lieu le samedi 10 juin à partir de 19h, elle sera animée par un Dj accompagné de bandas. Les participants devront s'habiller en rouge et blanc comme le veut la tradition et on dînera debout ! Dix places sont également à gagner pour le show des bandas qui aura lieu le lendemain de 11h30 à 15h à Evron. Au menu, un repas assis en salle avec un service en continu et un spectacle animé par les bandas. Ces places sont à gagner jusqu'au jeudi 8 juin.