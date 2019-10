Bêtes et Sorcières investissent le Château (hanté) de Malbrouck : même pas peur !

Venez frissonner dans l'enceinte du Château de Malbrouck de Manderen, envahi pour l'occasion par les esprits les plus drôles et monstrueux à la fois... Du 1er au 3 novembre, les animations terrifiantes se succèdent pour le plaisir de tous.

Manderen, France

Rendez-vous du 1er au 3 novembre prochain au Château de Malbrouck pour vous faire "Même pas peur", dans le cadre des animations Bêtes et Sorcières mis en place par Moselle Sans Limite.

Bêtes et Sorcières au Château de Malbrouck

Durant ses 3 jours, ce site légendaire vous promet des moments terrifiants !

Échassiers et zombies, sorcières, araignées et Dame Blanche viendront hanter le cimetière et ses nouvelles tombes. Contes pour frissonner, concert, projection de film, chasse aux trésors et des ateliers pour enfants seront également au programme.

Frissonnez sans limite...

Les monstrueux événements à retrouver chaque jour

Chasse au trésor

Cimetière hanté

Maquillages pour enfants

Terrifiants petits montres... © Getty

Ateliers pour enfants dès 6 ans

Spectacles de contes à 14h45 dès 5 ans "Il était une fois dans les bois"

Projection du documentaire "Des bêtes et des Sorcières" à 13h

Spectacle interactif dès 4 ans à 16h30 "Les potions magiques de la sorcière des bois

Et les terrifiantes animations ponctuelles...

Sculpteur de ballons (les 1er et 2 novembre de 14h30 à 17h30)

Visites insolites du château (les 1er et 2 novembre à 15h et 16h30) : contes d'Halloween "La Cohorte des sorcières"

Labyrinthe géant extérieur (les 2 et 3 novembre)

Manège l'arbre nomade (les 2 et 3 novembre)

Spectacle de fauconnerie (les 2 et 3 novembre à 14h30 et 16h30)

Dans le cadre des festivités Bêtes et Sorcières, retrouvez plus de 50 animations et spectacles proposés en Moselle pour fêter Halloween : Pokeyween au parc Pokeyland, Chasseurs de frissons au Parc Walygator ou encore la Fête des Six-Trouilles au Parc Ste Croix pour ne citer qu'eux.