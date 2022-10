Menton : plusieurs conférenciers de renom invités aux Colloques samedi après-midi

"Penser notre temps" : voilà le gimmick des Colloques de Menton qui sont des rendez-vous pendant lesquels on réfléchit à des thématiques diverses pour "enrichir la pensée collective" avec des intervenants, toujours très pointus.

Si les thèmes semblent inabordables la sélection des conférenciers est aussi là pour que tout le monde puisse comprendre et s’élever au-dessus de la mêlée.

Et en plus, c'est gratuit.

Des colloques étendus sur l'année

Nouveauté cette année : les Colloques se transforment en cycle de conférences. Ainsi, plusieurs rendez-vous seront donnés tout au long de la saison.

14h : "Vers un nouvel ordre mondial ?"

4 intervenants sont conviés à poser la question avec nous :

un philosophe et géopoliticien Jean-Loup Bonnamy qui intervient souvent sur CNews,

un diplomate Xavier Driencourt, ex-ambassadeur de France à Alger,

Véronika Dorman, journaliste ancienne correspondante à Moscou et rédactrice en chef adjointe du service étranger chez Libération

Henri Guaino haut-fonctionnaire, homme politique.

> Cette question d'un potentiel nouvel ordre mondial est répondue à 14h, animée par Thomas Rabino historien et journaliste à Marianne

Sur cette thématique de riches débats sont attendus, avec la participation d'étudiants de Sciences Po

Christian Giraud de l'organisation évoque sur France Bleu Azur cette table ronde à ne pas manquer Copier

Pourquoi faut-il rester après le débat?

Christian Giraud, de l'organisation, nous invite à rester après car il y a une séquence de dédicaces et ça permet de continuer la conversation de façon plus intime. "Quand vous êtes face à quelqu'un, juste derrière une table, vous pouvez lui parler de façon un peu plus discrète" explique-t-il

16h Grand entretien avec Gilles Kepel essayiste et spécialiste du Moyen-Orient pour son dernier livre

Professeur à l’Université Paris Sciences et Lettres, Gilles Kepel a publié plus de quinze livres sur le monde arabe contemporain, les banlieues et l’immigration musulmane en France.

Dans son dernier livre Enfant de Bohême (Gallimard) il s’adresse ici à son père Milan, acteur et dramaturge, pour lui restituer sa mémoire perdue. Tout un monde ressurgit des trains et des forêts de Bohême, où commence cette odyssée. L’auteur part sur les traces de son aïeul Rodolphe, venu à Paris durant la Belle Époque pour traduire Apollinaire puis ballotté à travers l’Europe, des Années folles au Rideau de fer.