Michel Deutsch dans Gsuntheim sur France 3 Alsace

Strasbourg, France

Michel Deutsch, né le 20 mars 1948 à Strasbourg, est un écrivain, dramaturge, traducteur, scénariste et metteur en scène alsacien.

Il a publié une quarantaine d’ouvrages (essais, romans, théâtre, poésie) chez Christian Bourgois éditeur, aux éditions Stock et aux éditions de L’Arche, et fondé, avec Jean-Christophe Bailly et Philippe Lacoue-Labarthe, aux éditions Christian Bourgois, la collection « Détroits ».

Michel Deutsch a été à l’origine en France, avec Jean-Paul Wenzel et Michèle Foucher, de ce qu’on a appelé le « Théâtre du Quotidien ». Il s’est ensuite tourné avec Philippe Lacoue-Labarthe vers Hölderlin et la Tragédie Grecque (au TNS J.-P.Vincent). Avec André Wilms, dans les années 1990, au Théâtre de la Bastille, au TNP et au TNS, il a exploré avec une série de spectacles intitulés Imprécations, un théâtre politique et musical.

Pour France 3, il a réalisé Alsace, terre étrangère, Hôtel de l’Esprit, Le Voyage à Tübingen et "Ils étaient comme à la recherche de rêves perdus".

