Migné-Auxances : Le musée insolite d'antiquités de la famille Ribeiro

On remarque facilement ce musée d'Art populaire situé le long de le route nationale 10 au nord de Poitiers, à Migné Auxances. Si vous prenez le temps de vous arrêter et d'y entrer, vous y ferez d'étranges découvertes, parfois familières avec des objets de notre enfance ou de celle de nos parents.

" C'est un musée pas comme les autres, c'est un voyage dans le temps " confie le propriétaire de ces objets par milliers. Ce lieu de 2000 m2 regorge de voitures de collection, de plaques émaillées publicitaires, d'anciennes motos ou encore des jouets à pédales des années 1920-1930. Jean-Claude Ribeiro regorge d'histoire pour chaque objet, que lui et son père ont chinés, troqués, échangés voire achetés dans les campagnes, dans les salons. " Le collectionneur n'est pas une personne comme tout le monde. On aime bien conserver le passé. En général un collectionneur fait un thème. Mais moi, j'en ai plusieurs " ajoute ce personnage au rire franc. Des effluves du passé tapissent l'espace. Ce passionné a toujours une anecdote à raconter, il fait vivre ces trouvailles. " D'abord ici devant vous vous avez une Ford T de livraison. Elle appartenait à un marchand de vin et puis à côté un tracteur ... qui démarrait à l'essence .. puis au pétrole " se souvient-il.

L'intérieur du Musée d'Art Populaire © Radio France - Sarah D'hers

Tout commence il y a environ 60 ans. Manuel Ribeiro, son père, fondateur du musée et à l'époque propriétaire d'un bar, voyage beaucoup pour son commerce. Il sillonne la France. En 1977, le collectionneur décide alors d'ouvrir ses collections au public. " Depuis, je m'occupe de tout, tout seul, par passion ", s'exclame un brin nostalgique, Jean-Claude Ribeiro. Son musée est ouvert l'après-midi en accès libre tous les jours de 14h30 à 18h.