Monique Seemann et les "yayas"

Strasbourg, France

Projection-Débat : «Les YAYA» - Les Ecrans de l'info

Le 07/10/2019 de 20h15 à 21h45 au cinéma L'Odyssée

3 rue des Francs-Bourgeois

67000 Strasbourg

TARIFS

Plein tarif : 8.50 €

Jeunes : 4.00 €

Seniors : 7.00 €

Demandeurs d'emploi : 7.00 €

Etudiants / Scolaires : 5.00 €

En présence de Melina Napoli, déléguée régionale de l’INA, de Dominique Jung, rédacteur en chef des DNA, et Monique Seemann, coréalisatrice du film.

Les Yaya

De Alfred Elter et Monique Seemann

France – 1994 – 0h52 – VF

Entre le 1er et le 3 septembre 1939, 380 000 Alsaciens entreprenaient le plus grand et le plus rapide déménagement de leur histoire. Originaires de 175 communes (dont Strasbourg, alors 9e ville de France) situées entre le Rhin et la ligne Maginot, ces habitants, pour la plupart des femmes, des personnes âgées et des enfants, ont quitté en quelques heures, avec 30 kilos de bagages, leur région menacée par la guerre, pour 9 départements du Sud-Ouest. Cette grande aventure, qui a été pour beaucoup leur premier voyage hors d'Alsace, a débouché sur une immense découverte et un choc de cultures.