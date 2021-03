Montrond-les-Bains, ville d'eau et d'Histoire

Située en bordure de la Loire et également traversée par la Coise, Montrond-les-Bains s'appelait autrefois Meylieu-Montrond mais à l’origine, c’est le site d’un dyke volcanique dominant la plaine qui lui a valu ce nom. C’est lors d’un forage que des nappes d’eau d’une température de 28° ont été découvertes : la source thermale du Geyser venait de naître… Montrond obtint en 1938 la particule officielle « les Bains ».

Un trésor dont prennent soin les Amis du Château de Montrond-les-Bains - Yoann Kerpedron

Parmi les sites incontournables et chers aux Montrondais, l'église Saint-Pierre de Meylieu, l'église Saint Roch mais surtout le château du XIe siècle qui fut remanié à la Renaissance et dont le donjon abrite aujourd'hui le musée Postal du Forez.

Du pain sur la planche et dans les assiettes

La variété des pains "paillat" de Laurent Bassereau - Yoann Kerpedron

Chaque jeudi sur la Place de la République se tient le marché de Montrond-les-Bains et où figure parmi les exposants Laurent Bassereau, artisan boulanger et qui sort de son fournil de Saint-André le Puy d'excellents pains à l'image des paillats.

Laurent Bassereau, artisan boulanger, nous parle de sa spécialité Copier

En patois forézien, les paillats sont des corbeilles de pailles de seigle unies par des écorces de ronce où les boulangers laissaient fermenter la pâte après le pétrissage.

On soutient les restaurateurs

C'est sur le site de la mairie de Montrond-les-Bains que figurent les restaurateurs de la commune qui proposent en cette période de pandémie liée au Covid un service de livraison et/ou de repas à emporter. Le Restaurant de la Loire invite les gourmands et gourmets à déguster chez eux leur cuisine traditionnelle faite maison et avec différentes formules.

Lisez, commandez, dégustez la cuisine du Restaurant de la Loire - Yoann Kerpedron

Grenouilles persillées, foie gras, viandes, poissons, fromages et délices sucrées concoctés par le chef sont à emporter ainsi que quelques breuvages de producteurs locaux favorisant la solidarité entre artisans et le circuit-court.

Josiane, du Restaurant de la Loire, nous présente la carte de son chef de mari Copier

Un art à part entière

Un des nombreux bonsaïs d'Alain de l'association Arte Bonsaï - Yoann Kerpedron

Créé en 2006 par trois passionnés de l’art du bonsaï, l'association Arte Bonsaï à pour but de faire connaître et promouvoir l’enseignement aux amateurs désireux d'en savoir plus sur ces arbres japonais.

Alain Quairel nous fait découvrir l'art de prendre soin d'un bonsaï Copier

Les cours habituellement proposés par les membres de l'association dont Alain Quairel, titulaire de la Fédération Française de Bonsaï, sont maintenant disponibles via l'application WhatsApp ou par téléphone au 06.75.46.40.20.

Le plaisir de lire et de partager

Une large sélection sur de nombreux supports est disponible à la médiathèque de Montrond-les-Bains - Yoann Kerpedron

Sur près de 400m2, la médiathèque « Les Passerelles » de Montrond-les-Bains met à la disposition des habitants une offre culturelle diversifiée pour adultes et enfants : romans, albums, bandes dessinées, biographies, documentaires, livres, CD, DVD de fictions et documentaires.

On nous présente l'offre riche et variée de la médiathèque de Montrond-les-Bains Copier

Dans le cadre du festival Curieux Voyageurs qui se déroulera "virtuellement" du 19 au 21 mars 2021 à Saint-Etienne, la médiathèque participe au Prix Littéraire en invitant les lecteurs à sélectionner quelques récits de voyages et de voter jusqu'au 15 mars 2021... la liste des ouvrages est disponible sur le site de la médiathèque.

Malgré la Covid, le festival Curieux Voyageurs persiste et signe -

Un don d'un peu de soi

Le don de sang mobilise chaque année en France plus d’un million et demi de donneurs mais aussi des milliers de bénévoles qui n’hésitent pas à s’investir sur le terrain au sein d’une association.

Le don du sang est ouvert aux adultes de 18 à 70 ans © Getty -

A Montrond-les-Bains, Jean Béal a créé à la fin des années 80 un collectif local pour promouvoir ce geste solidaire, assurer des actions auprès des pouvoirs publics et aider l’Établissement Français du Sangà organiser des collectes.

Jean Béal nous parle de l'importance du don du sang Copier

La prochaine collecte aura lieu dans la matinée du jeudi 18 mars 2021 à la Salle des Sports de Montrond les Bains.