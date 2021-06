Muret : à la plage et en festivités

André Mandement nous confirme que le sable blanc du Gers est prêt à recevoir les muretains à Muret Plage au bord du lac des Bonnets dès ce samedi 12 juin. Toboggan géant, des terrains de sports et loisirs avec prêt de matériel (volley, tennis de table...), une aire de pique-nique et un parking gratuit. Agrandi de 300 m² pour garantir plus d’espace entre les visiteurs, le site proposera davantage d'ombre avec 100 nouveaux arbres venus densifier la végétalisation. La superficie du petit bain est elle aussi augmentée. 4 soirées guinguettes hebdomadaires du mercredi au samedi dès 19h. Les mardis ou jeudis de l'été, venez faire de la gym à la plage, rue Louison Bobet 31600 Muret. Horaires de la baignade surveillée : 11 h à 19 h tous les week-ends de juin et 7 jours sur 7 en juillet et en août.

L'interview du Maire Copier

La salle Horizon de Muret prépare sa nouvelle saison. La compagnie Cléante se projette aussi sur la rentrée. Et le Tour de France fera escale à Muret le jour de la fête nationale. Grand feu d'artifice à prévoir et on pourra manger sur les allées Niel.