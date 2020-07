Visite gourmande donc en compagnie de Nelly Sorbier et de Jean Charles Pascalis.

Musée de la Pogne : la plus ancienne boulangerie de Romans/Bourg-de-Péage nous ouvre ses portes

« Depuis 4 générations, 1 recette ancestrale, la passion d’un métier »

Située à Bourg de Péage, dans la Grand'rue, la boulangerie Pascalis fut fondée en 1892 par l'arrière grand père de la famille (photo à gauche).

A l'époque de l'arrière grand père, la pogne ne se consommait qu'une fois par an : pour Pâques. La fabrication de cette brioche régionale remonte au moyen âge.

Au fur et à mesure des années, la pogne Pascalis s’est imposée comme l’une des meilleures pognes de la région. Sa recette a été préservée, et le savoir-faire de sa fabrication s’est transmis de père en fils.Depuis les années 50, la pogne se fabrique tout au long de l'année. Nous en fabriquons aujourd'hui jusqu'à 500 par jour... Ainsi, tous les jours dans notre fournil, nous fabriquons une pogne au goût authentique faisant la renommée de la maison depuis quatre générations.

« Aller de l'avant, depuis 120 ans »

L'entreprise familiale a su évoluer tout en respectant les traditions, elle compte aujourd'hui 15 salariés, deux points de vente , une boutique en ligne et ... un musée !

En avril 2004, Jean-Charles PASCALIS (photo à droite) ouvre les portes de son fournil et aménage un circuit de visite. Le musée de la Pogne reçoit chaque année 5000 visiteurs.En 2005, ouverture d'un deuxième point de vente sur Romans le Four à Pognes à deux pas de Marques Avenue.

Décembre 2012, le magasin de Bourg de Péage est entièrement refait : ce nouveau magasin est un espace gourmand dédié à la pogne et ses déclinaisons.

Avril 2013 : Record du monde de la plus grosse pogne, 134,500 kg

Août 2016 : ouverture d'un 3ème magasin à Tain l'Hermitage, face à la cité du chocolat Valrhona et à côté de l'huilerie Richard.

RÉSERVATIONS VISITE DU MUSÉE

La visite devra être réservée obligatoirement en ligne avant votre arrivée, à l'aide du planning ci-dessous.

Réservations visite : https://www.pascalis.com/visitez-pascalis

86 rue Jean Jaurès - Bourg de Péage

HORAIRES D'OUVERTURE :

Mardi au Jeudi : 7h30-12h30/14h30-19h

Vendredi et Samedi : 7h30-19h

Dimanche : 7h30-12h30